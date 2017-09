HR Rastatt/Niederbühl hoch im Kurs

Sechs Teams aus der Region vertreten den Bezirk in der Handball-Landesliga der Frauen. Die Muggensturm/Kuppenheim II ist bereits am vergangenen Samstag in die neue Saison gestartet, der Rest nimmt an diesem und am darauffolgenden Wochenende die Punktehatz auf. Als Favorit auf den Titel werden primär die Handballerinnen der HR Rastatt/Niederbühl gehandelt, die Aufsteiger HSG Hardt und BSV Sinzheim II setzen sich den Klassenerhalt zum Ziel. Auch bei MuKu II und der TS Ottersweier II erwartet man eine schwere Runde. Die Panthers Gaggenau streben einen Platz im vorderen Tabellendrittel an.

Matthias Reiche, Trainer der HR Rastatt/Niederbühl, weiß um die Favoritenrolle des Vizemeisters. "Wenn das Team gut in die Saison kommt, kann es was werden", so Reiche, der aber keinen Alleingang erwartet. Als schärfste Rivalen gelten wohl der Vorjahresdritte Willstätt-Auenheim, Schutterwald und die aus der Südstaffel gewechselte HSG Meißenheim/Nonnenweier. Auch Ohlsbach/Elgersweier traut Reiche einiges zu. Mit der Vorbereitung zeigt sich der Trainer zufrieden, auch der Spaß habe nicht gefehlt. Dank Power-Jumping oder Bubbleball sieht Reiche seine Werferinnen gut gerüstet, auch wenn der Kader etwas verkleinert wurde. Mit Sandra Steinhardt (Sinzheim), Natasa Firanji (Pause) und Sarah Pistor (Karriereende) haben die HR drei Spielerinnen verlassen, Mona Walz und Sandra Scionti stehen nur noch auf Abruf zur Verfügung, Daniela Hänel wechselte in den Betreuerstab. Demgegenüber steht Steffi Kleinkopf (Sinzheim) als einziger Neuzugang, Melanie Amann will wieder neu angreifen. Die erste Bewährungsprobe führt die HR zu Reiches Ex-Team. Im Derby bei MuKu II erwartet der HR-Coach "eine spielerisch gut ausgebildete Mannschaft", die über individuelle Klasse verfüge.

Eric Stahlberger, Trainer der SG Muggensturm/Kuppenheim II, sagt: "Das Derby ist immer interessant, aber Rastatt diesmal klarer Favorit." Personell angeschlagen gehe sein Team in das Spiel. Annika Görtler weilt in Neuseeland, Luisa Stahlberger auf Studienfahrt, Johanna Josenhans' Einsatz ist fraglich, Carmen Pauer wollte sich in Stuttgart einen neuen Klub suchen, verletzte sich dann aber, Juliane Kaul hat nach Pforzheim-Eutingen gewechselt. Immerhin: "Die vier B-Jugendspielerinnen haben Potenzial", so Stahlberger, dessen Gerüst aus erfahrenen Spielerinnen besteht, die teils auch noch sehr jung sind. Svenja Buchholz, Annika Kunz, Johanna Josenhans, Ann-Kathrin Schmidt oder Luisa Stahlberger, zählt der Coach auf. Im ersten Spiel bei der HSG Meißenheim/Nonnenweier setzte es eine 19:26-Niederlage. "Dafür, dass ein paar Spielerinnen gefehlt haben, war das in Ordnung", analysiert Stahlberger. Nach einer Achterbahnfahrt war MuKu II in der letzten Saison auf Platz vier gelandet - "dieses Jahr ist das primäre Ziel aber der Klassenerhalt", so der Coach.

Aufsteiger HSG Hardt startet zuhause gegen Schutterwald in die neue Liga. Für Trainer Falk Dzimbowski gilt das nur als "erste Standortbestimmung". Er wähnt sein Team in der Außenseiterrolle, denn: "Schutterwald verfügt über ein riesiges Spielerinnenpotenzial und ist eine gestandene Mannschaft mit viel Erfahrung." Dennoch wolle die HSG die Gäste zumindest ärgern und den Schwung der Vorbereitung mitnehmen. Neben Rückkehrerin Lilith Klein (Steinbach/Kappelwindeck) vermeldet die HSG auch Celine Meier (TV Knielingen), Melissa Müller und Michelle Westermann (beide Jugend) als Zugänge. Ulrike Litzow, die künftig in der Reserve spielen will, Judith Martin (pausiert) und Lea Wilke (verletzungsbedingt) stehen Dzimbowski nicht mehr zur Verfügung. Rastatt/Niederbühl sei aufgrund der letzten Runde Favorit auf den Titel, die HSG primär um den Klassenerhalt bemüht.

Für den zweiten Aufsteiger, den BSV Phönix Sinzheim II, gibt Frank Schulmeister dieselbe Marschrichtung vor. Das Potenzial sei vorhanden, aber Priorität habe die erste Mannschaft, so Schulmeister, der beide Teams betreut. Welche Spielerin in welchem Team zum Einsatz komme, müsse sich erst zeigen - angesichts des 26er Kaders ist der Konkurrenzkampf hoch. "Bis auf zwei, drei Spielerinnen können alle erste und zweite Mannschaft spielen", informiert "Schuli", der aus den ersten beiden Spielen gegen die Mitaufsteiger Altenheim ("der aber nicht zu unterschätzen ist") und die HSG Hardt zwei Siege einfordert. "Wir dürfen keine Angst in der neuen Liga haben, sondern müssen positiv auftreten", so Schulmeister gewohnt couragiert. Er prophezeit eine "ausgeglichene Liga", aus der sich Rastatt/Niederbühl nach oben hin abhebe.

Weil die HSG Murg abgestiegen ist, müssen die Panthers Gaggenau auf zwei Derbys verzichten. Ansonsten geht Trainer Ralf Kotz von einem ähnlichen Saisonverlauf wie in der letzten Runde aus. Da stotterte der Motor anfangs etwas, was Kotz erneut prognostiziert: "Unser Nachteil ist, dass wir nicht praxisorientiert in die Saison starten. Es gab keine Trainingsspiele." Dementsprechend brauche sein Team eine gewisse Eingewöhnungsphase, um sich einzuspielen. "Wir werden anfangs den einen oder anderen Rückschlag verkraften müssen", so Kotz. Optimistisch ist er trotzdem: "Wir sind kämpferisch stark und wollen ins vordere Tabellendrittel." Dabei sollen die Neuzugänge Julia Birli (Malsch), Pia Meisch (Rastatt), Nadine Grüßer und Lena Siegel (beide Jugend) helfen. Celine Stich (Studium) und Aline Obreiter (Karriereende) stehen nicht mehr zur Verfügung. Erstmals wollen die Panthers am 1. Oktober bei Aufsteiger Sinzheim die Krallen zeigen.

Am letzten Spieltag hatte sich die TS Ottersweier II den Klassenverbleib gesichert. Trainer Ralf Paulus vermutet: "Wir werden die personellen Abstriche kompensieren können, Ziel kann aber nur der Klassenerhalt sein." Toptorschützin Veronika Svigir, die eine Pause einlegen will, steht nur aushilfsweise zur Verfügung, Melina Strack und Diana Skerra sind für die "Erste" vorgesehen. Sarah Keller, die sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, wirkt im Betreuerstab mit. Als externen Neuzugang vermeldet die TSO II Sarah Fuchs (Ottenhöfen). Ein Spitzenteam erwartet die TSO-Reserve zum Auftakt. Am 1. Oktober gastiert die SG Willstätt-Auenheim in Ottersweier.