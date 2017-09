Ähnlich spielen, aber erfolgreicher

Bevor Dirk Orlishausen im Sommer 2001 in den Wildpark kam, stand er sechs Jahre lang beim FC Rot-Weiß Erfurt im Kasten, dem morgigen (14 Uhr) Gegner des Karlsruher SC. Natürlich hat der in Sömmerda, nur 25 Kilometer von Erfurt entfernt, geborene KSC-Senior (35) noch gute Kontakte nach Thüringen. Morgen indes muss die Liebe zur Heimat Pause machen. "Wir tun gut daran, Erfurt nicht zu unterschätzen", sagt Orlishausen vor dem Wiedersehen mit seinen Landsleuten.

Sein ehemaliger Verein sei jedenfalls "immer für eine Überraschung gut", sagt Orlishausen. In dieser Saison war das bislang vor allem auswärts der Fall. Erfurt hat auf fremden Plätzen jedenfalls mehr Punkte eingespielt (fünf) als zu Hause (vier). Deshalb, so Orlishausen, müsse der KSC den Gästen "von Beginn an zeigen, dass es für sie hier nichts zu holen gibt".

Bevor KSC-Coach Alois Schwartz auf der gestrigen Pressekonferenz auf das morgige Heimspiel zu sprechen kam, blickte er noch einmal bedauernd auf die 0:1-Niederlage am Dienstagabend zurück. Mit der "Art und Weise", wie seine Mannschaft bei der SG Sonnenhof Großaspach aufgetreten war, sei er "offensiv wie defensiv sehr zufrieden" gewesen. Weshalb er hoffe, dass seine Schützlinge die Art und Weise, wie sie gespielt haben, auch gegen Erfurt "auf den Platz bringen - und sich dafür dann aber auch belohnen, nämlich mit Toren und drei Punkten.

Von einem "Pflichtsieg" spricht, auch aus Respekt den Gästen gegenüber, am Adenauerring indes niemand. Aber auch so ist klar: Der KSC muss dieses Spiel, das fünfte innerhalb von 16 Tagen, gewinnen. Auch und gerade für seine Fans, die ihre Mannschaft bisher vorbildlich unterstützt haben. "Da kriegt man Gänsehaut", lobte Schwartz das Engagement der Anhängerschaft.

Für das fünfte Heimspiel dieser Saison - bisher hat der KSC im Wildparkstadion zweimal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt - stehen Kapitän Kai Bülow wegen einer Schambeinentzündung (Schwartz: "Er muss Geduld haben. Wir müssen Geduld haben."), Andreas Hofmann, der in dieser Woche am Knie operiert wurde, und Martin Stoll (hat nach Leistenbeschwerden das Aufbautraining aufgenommen) nicht zur Verfügung. Die personelle Situation ist also gegenüber dem verlorenen Spiel in Großaspach weitgehend unverändert. Angesichts der bis auf das Ergebnis zufriedenstellenden Leistung vor vier Tagen wird Schwartz seine Startelf vermutlich nicht ändern.

Auch Oliver Kreuzer wollte den Auftritt des KSC wegen der Niederlage "nicht kleinreden." Es laufe zwar noch nicht alles rund, "aber die Kurve zeigt nach oben". Die Wildparkprofis müssten gegen Erfurt an das Spiel am Dienstagabend anknüpfen, sich offensiv, also hinsichtlich "Effizienz, Durchschlagskraft und Entschlossenheit", aber steigern. Dann, so hofft der Sportdirektor des KSC, "bleiben die drei Punkte hier." (fal)