Zum Sieg gewürgt

Das zumindest aus Karlsruher Sicht Gute vorneweg: Der Karlsruher SC ist zu Hause weiterhin ungeschlagen und hat im fünften Spiel vor eigenem Publikum gestern den dritten Sieg eingefahren, nämlich ein 2:0 gegen den zuvor punktgleichen FC Rot-Weiß Erfurt. All zu viel mehr Positives konnten wohl aber auch die eingefleischtesten KSC-Anhänger unter den knapp 10000 Zuschauern der Partie gegen die als Abstiegskandidat gehandelten Thüringer nicht abgewinnen. Denn das, was Ersatzkapitän David Pisot - der eigentliche Mannschaftsführer Kai Bülow fehlte verletzt - und seine Mitspieler fünf Tage nach dem guten, aber mit 0:1 verlorenen Spiel in Großaspach zu bieten hatten, war größtenteils fußballerisches Gewürge.

"Wir haben nach einer Stunde das Fußballspielen eingestellt", stellte KSC-Trainer Alois Schwartz denn auch nach Spielende fest. "Keiner weiß, warum. Vielleicht war das auch den beiden englischen Wochen hintereinander geschuldet", rätselte er. Der KSC absolvierte gegen Erfurt immerhin sein fünftes Spiel innerhalb von 16 Tagen.

"Ab etwa der 55. Minute haben wir nicht mehr richtig Fußball gespielt", bedauerte auch Sportdirektor Oliver Kreuzer. "Da hätte in jeder Szene ein Gegentor fallen können. Wir haben das aber mit Glück und Können verhindert und praktisch mit dem Schlusspfiff das 2:0 erzielt", ließ er den Spielverlauf Revue passieren. Dennoch: Unter den Augen des früheren KSC-Trainers Winfried Schäfer enttäuschten die Schwartz-Schützlinge spielerisch maßlos.

Der KSC hatte zwar schon früh zwei gute Möglichkeiten, in Führung gehen zu können. Aber weder Anton Fink von halblinks nach einem katastrophalen Fehlpass der Gäste (3.), noch der noch 19-jährige Florent Muslija (11.) von halbrechts konnten Erfurts Schlussmann Philipp Klewin überwinden. Dass die Wildparkprofis nach 45 Minuten 1:0 vorne lagen, hatten sie Gästespieler Andre Laurito zu verdanken. Der Innenverteidiger fälschte eine Hereingabe von Jonas Föhrenbach von links weit vor dem eigenen Tor so unglücklich ab, dass sich der Ball über und hinter seinem machtlosen Torhüter ins RWE-Gehäuse senkte (17.). Mehr "Höhepunkte" hatte die erste Halbzeit nicht zu bieten. Nicht einmal ein vermeintliches Foul von Erfurts Kapitän Jens Möckel an Muslija - es wäre ein Elfmeter gewesen - sorgte für Aufregung (34.). Der optisch überlegene KSC ließ im Spiel nach vorne die von Sportdirektor Oliver Kreuzer geforderte "Effizienz, Durchschlagskraft und Entschlossenheit" vermissen und erlaubte sich teilweise geradezu amateurhafte "Stockfehler" und Ballverluste Zum Glück für die Hausherren waren die Gäste vor der Pause offensiv noch harmloser.

RWE traute sich erst nach dem Seitenwechsel etwas mehr zu. Der KSC hingegen baute weiter ab. Deshalb mussten die Zuschauer bis fast bis zum Schlusspfiff um den dritten Heimsieg bangen. Denn erst Sekunden vor dem Ende der dreiminütigen Nachspielzeit und nachdem Dominik Stroh-Engel (86.) und Marc Lorenz (90.) ihre hochkarätigen Chancen, die Partie zu entscheiden, ausgelassen hatten, gelang dem eingewechselten Fabian Schleusener das 2:0 für die Badener. Zuvor wäre der Erfurter Ausgleich durchaus möglich gewesen - und zwar mehrfach.

"Ab der 46. Minute waren wir in allen Belangen die bessere Mannschaft. Wenn wir so spielen, wie in der zweiten Halbzeit, steigen wir nicht ab. Es ist aber natürlich bitter, nach so einem Spiel als Tabellenletzter fünf Stunden nach Hause fahren zu müssen", sagte RW-Trainer Stefan Krämer.

KSC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Muslija, Marcel Mehlem (64. Siebeck), Wanitzek (90.+2 Leo), Lorenz - A. Fink (78. Schleusener) - Stroh-Engel.

RW Erfurt: Klewin - Menz, Laurito, Möckel, Brückner (71. E. Huth) - Biankadi, Dabanli, Neuhold (84. Lauberbach), Razeek - Bieber, Benamar.

Schiri: Rene Rohde (Rostock) - Zuschauer: 9709 - Tore: 1:0 Laurito (17./Eigentor), 2:0 Schleusener (95.) - Gelbe Karten: Marcel Mehlem (2) - Bieber (1), Benamar (1). (fal)