Eine Nummer zu groß für SV 08

Matthias Frieböse stand gedankenversunken am Mittelkreis des sonnendurchfluteten Wörtelstadions. Der Kuppenheimer Trainer musste das gerade Geschehene sacken lassen und war wohl froh, dass der Schlusspfiff einer Erlösung glich. Für seine Schützlinge, für die Zuschauer, für ihn selbst. Frieböse spielte lange genug Fußball, um das 0:4 gegen das Verbandsliga-Spitzenteam 1. FC Rielasingen-Arlen richtig einschätzen zu können. "Die sind eine andere Kategorie, wie sie Fußball interpretieren."

Der südbadische Pokalsieger, der nach dem ausverkauften DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund im Freiburger Bundesliga-Stadion auch finanziell ganz anders aufgestellt ist, war schlicht eine Nummer zu groß. 80 Minuten lang. Denn seltsamerweise hätten die im weiteren Verlauf weit unterlegenen Gastgeber sogar in Führung gehen können. Doch Sür, der in freier Schussposition im Strafraum ein Luftloch schlug, und kurz danach Kolasinacs Lupfer über das Gästetor bedeuteten den Anfang vom Ende aller Hoffnungen. Danach waren die Gäste in ihren Reihen sortiert und wurden minütlich in ihrem permanenten Vorwärtsdrang ballsicherer, präziser in den Kombinationen und konzen-trierter im Abschluss.

Besonders ihre Ausnahmekönner Sebastian Stark und Robin Niedhart, denen die 08-Defensivkräfte nie gewachsen waren. "Was wir zeigen wollten, ist uns geglückt", bilanzierte Gästetrainer Jürgen Rittenauer. Bei der Führung legte Greuter Torschütze Stark den Ball perfekt auf (13.), vor dem 0:2 umkurvte der schnelle Wellhäuser gleich drei Kuppenheimer inklusive Torwart Gogol (18.). Streng genommen war die Partie schon zu jenem Zeitpunkt gelaufen. Der SV 08 verlor jegliche Ordnung und Zugriff auf den Gegner. Beim 0:3 gelang wiederum Stark nach einem Freistoß ein Kopfballtor aus fast 15 Meter Entfernung (36.). "Das waren zu schnelle Nackenschläge, wir kriegen zu einfache Gegentore, sind nicht kompakt genug", konstatierte Frieböse.

Auch die Nerven spielten nun nicht mehr mit: Kurz vor der Pause ließ sich Thorsten Peter nach einem klaren Foul zu einer theatralischen Szene in Richtung Schiedsrichter Zanke hinreißen. Der Platzverweis war die Quittung dafür. Die Restspielzeit stand natürlich nur noch unter dem Motto: Schadensbegrenzung. Zumindest dies gelang einigermaßen. Bis auf Niedharts 0:4 (55.) nach einem Superspielzug über Greuter und Stark blieben den leidgeprüften 08ern weitere Einschläge erspart.

"Wir haben am Limit gespielt", so Frieböse. Schlimmer als die sechste Pleite in Folge und ein Torverhältnis von 6:22 ist diese Erkenntnis, denn nicht nur der Trainer fragt sich, wie viele Mannschaften seine Spieler bei - realistisch betrachtet - fünf Absteigern bis zum Saisonende hinter sich lassen können. "Wir müssen in Spielen punkten, in denen man nicht damit rechnet", weiß Frieböse nach dem radikalen personellen Umbruch um die Schwere der Herkulesaufgabe. Das Zauberhandwerk hat er nämlich nicht erlernt.

SV Kuppenheim: Gogol - Stanic, Kolasinac (56. Borutta), Smuda - Peter, Tasli, Saddedine, Sür (46. Eren), Götz, Karadogan (82. Klein) - Grünbacher (61. Djuric).

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose - Kling (70. Niederberger), Winterhalder, Bertsch - Greuter, Strauß, Berger (70. Mendes), Matt, Wellhäuser, Stark (70. Leschinski) - Niedhart (70. Lekavski).

Schiedsrichter: Zanke (Neulingen) - Zuschauer: 150 - Tore: 0:1 Stark (13.), 0:2 Wellhäuser (18.) , 0:3 Stark (36.), 0:4 Niedhart (55.) - Gelb-Rote Karte: Peter (45.) - Beste Spieler: Gogol - Stark, Niedhart.