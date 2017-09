Bühlertal gewinnt erstmals nicht

VfB Bühl -

SV Oberharmersbach 4:1.

Die Gäste machten ihrem Namen alle Ehre und agierten von Beginn an oberharmlos. Mit ihrer offensichtlichen Strategie, auf gelegentliche Konter zu setzen, standen sie gegen die spielfreudigen Hausherren schnell auf verlorenem Posten. Wenn man den Bühlern an diesem Tag überhaupt etwas vorwerfen kann, dann, dass sie mit zunehmender Spieldauer etwas zu verspielt wurden und ihre Angriffe nicht mehr konsequent zu Ende spielten. Einziger wirklicher Wermutstropfen aus Bühler Sicht: Nach einem Foul in der 70. Minute musste Julian Welle per Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden. Tore: 1:0 Y. Sauer (16.), 2:0 St. Knosp (37.), 3:0 S. Maurath (52./FE), 4:0 St. Knosp (76.), 4:1 Eigentor (91.).

FV Schutterwald -

SpVgg Ottenau 3:1.

Dumm gelaufen für die Sportvereinigung: Erst bis weit in die umkämpfte Schlussphase geführt und dann doch noch verloren. Der starke Zuska führte die Schutterwälder dann doch noch auf die Siegerstraße. Tore: 0:1 Cuttica (59.), 1:1, 2:1 Zuska (66., 78.), 3:1 Kopf (90.).

Rastatter SC/DJK -

SV Sinzheim 3:1.

Trotz der Ampelkarte für Postel (57.) überstanden die dezimierten Gastgeber die halbstündige Schlussphase ohne weiteren Flurschaden. Das gute Defensivverhalten kam dem RSC/DJK dabei zugute, allerdings fiel den Gästen auch nicht viel ein. Dabei hatte der in einer guten Form befindliche Holl den SVS in Führung gebracht. Doch bald schon hatten die Gastgeber ausgeglichen und waren noch vor der Pause erneut durch Hildenbrand in Führung gegangen. Das dritte Tor vor dem Platzverweis war vorentscheidend. Tore: 0:1 Holl (11.), 1:1, 2:1 Hildenbrand (25., 34.), 3:1 Ayari (54.).

SV Oberachern II -

SV Freistett 4:0.

In der Schlussphase brachen die tief stehenden Gäste dann doch noch richtig ein. Die Oberacherner Reserve drückte zum Schluss hin mächtig auf die Tube. Tore: 1:0 Badea (64.), 2:0, 3:0 Filkovic (76., 78.), 4:0 Badea (88.).

VfR Willstätt -

SV Bühlertal 1:1.

"Wir hätten auch gewinnen können, wenn vor dem Ausgleich auf Freistoß für uns entschieden worden wäre", sagte VfR-Trainer Asbet Asa. In der hart umkämpften Begegnung war nicht zu spüren, wer um den Aufstieg und um den Klassenerhalt kämpft. Zwei Pfostentreffer hätten die Partie durchaus zugunsten des Gastgebers kippen lassen können. Ein Seitfallzieher von Zimmerer (27.) und ein Schuss von Memisevic schienen die Favoritenstellung zu bestätigen. Mitten in diese Drangphase hinein erzielte Giragos die Führung (30.). Moritz Keller stand beim 1:1 nach Flanke von Grafe völlig allein vor dem Tor (68.). Der eingewechselte Chirita traf auf der Gegenseite im Konter noch den Pfosten (73.).

TuS Oppenau -

FV RW Elchesheim 0:0.

Die Gastgeber versäumten es, in Führung zu gehen. Die Gäste verteidigten über die gesamte Spielzeit clever. Die Oppenauer fanden kein Mittel gegen die zwei RW-Viererketten.

SV Oberkirch -

TuS Durbach 1:1.

Ein Spiel für Fußballfeinschmecker war es nun wirklich nicht. Stattdessen stand ganz klar der Kampf im Mittelpunkt - und der endete verdientermaßen unentschieden. Tore: 0:1 Vogel (33.), 1:1 Weber (59.)

SV Hausach -

FSV Altdorf 0:2.

War Halbzeit eins noch recht ausgeglichen, war es danach Fabian Pietrock, der mit seinen beiden Toren für die Gäste den Unterschied ausmachte. Tore: 0:1 Pietrock (58.), 0:2 Pietrock (80.).(mi/ket)