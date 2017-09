Kein Schnäppchen

Im Foyer der Muggensturmer Wolf-Eberstein-Halle war gestern Flohmarkt. Um beim Aufbau Zeit zu sparen, stapelten sich dort allerdings schon am Vortag bergweise ausrangierte Klamotten, unzählige Brettspiele, alte Plattenspieler und jede Menge Sportutensilien - Sonderangebote im Überfluss. Auch in der Halle sah es am Samstagabend lange Zeit so aus, als könnten die Handballer von Phönix Sinzheim ein echtes Schnäppchen schießen: Über weite Strecken lagen die Gäste in einem packenden Südbadenliga-Derby gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim vorn. Am Ende war es aber ein extrem knapper 23:22-Sieg, den Phönix mit nach Hause nahm.

"Letztlich war das Spiel für uns eine Minute zu kurz", sagte ein verschwitzter Niki Wagner nach einer furiosen, aber erfolglosen Aufholjagd. Nach einer bis dato miserablen Wurfausbeute lagen die Hausherren in der 50. Minute schier uneinholbar mit 13:20 zurück, mit einer nun defensiver eingestellten Abwehr und angetrieben vom stark aufspielenden Robin Welzer wendete sich das Blatt jedoch: Anderthalb Minuten vor Schluss traf Jan Unser zum 22:23, 60 Sekunden später zappelte der Ball erneut im Phönix-Netz, dem Treffer von Welzer wurde allerdings die Anerkennung verweigert - die Unparteiischen entschieden auf Schritte. Und so durfte sich Kalman Fenyö an alter Wirkungsstätte über seinen ersten Sieg als Phönix-Trainer freuen: "50 Minuten waren wir die bessere Mannschaft, dann haben wir ein bisschen gewackelt, aber dank unserer kämpferischen Einstellung den Sieg gerettet - ein Kraftakt."

Begonnen hatte das Derby mit einem Paukenschlag, besser gesagt mit einem Bodycheck: Nach vier Minuten rammte Sinzheims Eike Rumpf nach einer kurzen körperlichen Provokation seinen Kontrahenten Julian Schlager auf die Platte und musste nach der Roten Karte völlig zurecht vorzeitig runter. Und zunächst brauchten die Gäste nach dem Ausfall des einzigen Linkshänders einige Zeit, um sich neu zu sortieren, weshalb MuKu nach einem Treffer des gut aufgelegten Jan-Philipp Valda mit 5:3 vorn lag (15.)

In der Folge ging das Konzept von Fenyö aber immer besser auf, der seinem Team eine Verschleppungstaktik verordnet hatte: Mit einem siebten Feldspieler auf dem Feld bewegten sich die Feuervögel zwar stets am Rande des passiven Spiels, konnten so allerdings erfolgreich den gefürchteten Muggensturmer Tempo-Handball unterbinden, mit dem MuKu den TV Oberkirch in der Vorwoche noch überrumpelt hatte. Obendrein agierte Sinzheim in der Offensive ungemein variabel: Entweder mischten die beiden Kreisläufer Fabien Winogrodzki und Roman Weis die MuKu-Defensive auf oder der schier unerschöpfliche Rückraum-Quell bestehend aus Yanez Kirschner, Pascal Meny, Antoine Lauffenburger und Fabian Ernst sorgte für Verwirrung. Auch Valliere Kirschner wickelte sich eins ums andere Mal am Muggensturmer Abwehrblock vorbei.

Mann des Abends war aber ein anderer Sinzheimer: Peter Fodor. Der Keeper brachte MuKu, die obendrein noch vier Siebenmeter verballerten, mit seinen 16 Paraden zur Weißglut und sorgte so dafür, dass sein Team über 12:7 zur Pause auf 20:13 zehn Minuten vor dem Ende davonzog. "50 Minuten hatte ich eine gute Abwehr vor mir. Das hat mich entspannt", sagte der Matchwinner nach der Partie - und schnappte ein letztes Mal zu: ein kühles Siegerbierchen.

SG Muggensturm/Kuppenheim: Treuer, Brossart - Valda 7, Unser 6, Welzer 5/2, Hörth 2, Herbst, Hofmann je 1, Schlager, Charles, Wagner, Hofacker, Kleiber.

Phönix Sinzheim: Fodor, Hamadi - L. Pfliehinger 7, Y. Kirschner, V. Kirschner je 6, Meny 2, F. Ernst, Weis je 1, Winogrodzki, Möllering, Vogel, Rumpf, Lauffenburger.

Schiedsrichter: Gresbach/Hilberer (SV Zunsweier) - Zuschauer: 400 - Zeitstrafen: 1/1 - Rote Karte: Rumpf (4./Phönix) wg. Tätlichkeit.