Der HSG Murg die Flügel gestutzt

ASV Ottenhöfen II -

HSG Murg 32:22.

Den 0:2-Rückstand wusste die ASV-Reserve umgehend zu beantworten: Nach zwölf Minuten lagen die Gastgeber bereits mit 7:3 in Führung. Dies war jedoch nicht nur ein Strohfeuer - über 11:4 und 13:7 kam Ottenhöfen zu einem komfortablen 18:10-Halbzeitstand. Mitte der zweiten Hälfte war der Vorsprung jedoch auf drei Tore geschrumpft (23:20/45.). Doch der ASV-Rückraum um Jonathan Bohnert und Maximilian Münz legte kräftig nach. Gestützt auf eine harte Abwehrarbeit, marschierten die Hausherren auf einen deutlichen Sieg zu.

Tore für Ottenhöfen: Münz 8/1, Bohnert 7, Hils 4, F. Huber 4/1, Fischer, T. Huber je 2, Kern 2/1, Clemens, Kopp, Schmälzle je 1 - für Murg: Unger 7/1, Grässel 6/2, Schaal 3, Felder, Gerstner, Baier je 2.

TuS Helmlingen II -

Baden-Baden III 35:35.

Der Aufsteiger trumpfte zunächst auf und zog über 1:4 und 4:9 auf 9:14 weg. Doch während die Gäste dann den Faden verloren, fand die TuS-Reserve in ihre stärkste Phase der Partie. Beim 18:15 (29.) war das Spiel nicht nur gedreht, die Hanauerländer schienen auch auf die Siegerstraße einzubiegen. Doch der zweite Durchgang verlief ausgeglichen und spannend. Die Führungen wechselten, keine Mannschaft konnte sich absetzen (25:25/42. und 33:33/56.). Auch in der Schlussphase konnte der starke TVS stets kontern.

Tore für Helmlingen: Lauppe 12/3, Parpart 8, Karch 4, König, Posavec je 3, Kessler 2, Ratey, Walther, Zervas je 1 - für Baden-Baden: Schulz 11, Ehret 9, Hini 7/2, Kuypers, Stephan je 3, Diebold 2.

Phönix Sinzheim II -

Memprechtshofen 28:27.

Der BSV fand nur langsam ins Spiel, so dass die Gäste zunächst dominierten (4:8 und 6:12). Nachdem Phönix dann das Heft an sich gerissen hatte, war der Rückstand bereits zur Pause (12:13) fast wettgemacht. Unmittelbar nach Wiederbeginn war das Blatt gewendet (15:13). Fortan kämpften beide Mannschaften um die Führung, zehn Minuten vor Schluss (23:21) war noch alles offen. Erst mit dem Treffer zum 28:25 (58.) hatte der BSV Gewissheit.

Tore für Sinzheim: Rumpf 6, K. Walter, Richter, Vogel je 4, Schmitz, D. Walter je 3, Huck 2, Ernst, Schaefer je 1 - für Memprechts.: Düsing 6, Fuchs, Schneider je 4, Urban 3, Neuschütz, Clemens, Geibel je 2, Weger, Trinkaus, Lacker, Leidecker je 1.

SG Steinbach/K. II -

HSG Hardt II 33:27.

Gelungener Saisoneinstieg für die SG, auch wenn noch Luft nach oben bleibt. Bis zum 9:9 verlief die Partie ausgeglichen, wobei den Hausherren einige technische Fehler unterliefen. Bis zur Pause setzten sie sich dann aber auf 14:11 ab. Nach Wiederbeginn bestimmte die SG weiter die Szenerie. Die ersatzgeschwächten Gäste hielt man sich dauerhaft vom Leib (19:13/38., 26:19/46. und 29:21/55.).

Tore für Steinbach: Gangloff, Misetic je 7, Höll, Elies, Keller je 5, Eckerle 3, Gartner 1 - für HSG Hardt: Semt 9, Bertsch 6/1, Hofmann, Weschler je 4, Echle 2, Deck, Krebs je 1.

In der Kreisklasse A setzte sich die SG Steinbach/Kappelwindeck III (30:20 gegen Großweier II) an die Spitze. Auch Rastatt/Niederbühl II und Sinzheim III feierten Heimsiege. In der Frauen-Bezirksklasse nimmt der TuS Helmlingen nach einem 30:21-Erfolg über die SG Baden-Baden/Sandweier II den Platz an der Sonne ein. (maha)