Zweimal Gold für den Sportring

Einen erfolgreichen ersten Wettkampftag erlebte der U-16-Nachwuchs des Sportring Yburg Steinbach. Sowohl die Mädchen als auch die Jungs konnten in ihrer Gruppe den Meistertitel erringen. Schon nach den Vorkämpfen auf Platz eins liegend, bestätigte die männliche Jugend aus Steinbach souverän ihre Favoritenrolle. Mit 5553 Punkten steigerten sie ihre Vorkampfzahl um fast 200 Zähler und verwiesen die StG Dinkelberg (5333) und die LG Baar (5284) deutlich auf die Plätze. Niklas Huber glänzte eindrucksvoll mit 14,49 Metern im Kugelstoßen und 11,70 Sekunden über 100 Meter und sammelte damit auch die Tageshöchstpunktzahlen in der Gruppe U16/3. J

Jona Fruchtmann mit 11,26 Metern und Fabian Haedecke in glatten 13 Sekunden konnten als jeweils zweiter Mann im Team wertvolle Punkte beisteuern. Lars Lawo war bei den Steinbachern schnellster 800-Meter-Läufer in 2:18,02 Minuten und bester Weitspringer mit 5,45 Metern. Moritz Merkel lief die zwei Stadionrunden in 2:23,15 Minuten, Tim Kilka schrammte mit 4,99 Metern knapp an der Fünf-Meter-Marke vorbei. Mit dem Staffelsieg über 4x100 Meter in 47,77 Sekunden in der Besetzung Kilka, Lawo, Haedecke und Huber festigten die SR-Jungs ihren souveränen Sieg.

Nach den Vorkämpfen noch auf Platz vier liegend, steigerten sich die Mädchen vom SR Yburg in Langensteinbach um sensationelle 768 Punkte auf 8577 Zähler. Damit setzten sie sich deutlich gegen die zweit- und drittplatzierten LG Region Karlsruhe (8098) und StG Mannheim/Seckenheim (8082) durch. Schnellste 100 Meter-Sprinterin des Tages war Helen Baumgarten in 12,95 Sekunden. Corinne Gibilisco kam als zweite Steinbach-Sprinterin auf 13,30 Sekunden und sprang zudem 1,48 Meter hoch. Die meisten Punkte für die Mannschaft sammeln konnte Rachel Fruchtmann. Über 80 Meter Hürden steigerte sie ihre gerade einmal eine Woche alte Bestleistung nochmals um elf Hundertstelsekunden auf starke 11,88. Beim Speerwurf erreichte sie 36,89 Meter und mit der Kugel 11,10 Meter. Lia Bondar warf den Speer auf 28,87 Meter und Maria Lindner stieß die Kugel auf 10,39 Meter. Hanna Altmann sprintete über die Hürden in 12,31 Sekunden und sprang 1,60 Meter hoch.

Über 800 Meter sammelten Lisa Merkel in 2:29,77 Minuten und Sophie Strecker in 2:48,09 Minuten wertvolle Punkte. Beim Weitsprung punkteten Helen Baumgarten mit 4,97 Metern und Dana Lang mit 4,72 Metern. In der 4x100-Meter-Staffel drückten die Steinbacherinnen ihre Überlegenheit souverän aus: Die erste Staffel mit Celine Scheifele, Altmann, Baumgarten und Gibilisco lief nach 50,56 Sekunden mit deutlichem Vorsprung als Erste durchs Ziel. Auch die zweite Staffel mit Lang, Strecker, Lindner und Gloria Antonaci war in 53,39 Sekunden als vierte von 14 Staffeln im Vorderfeld.

Kein Podestplatz am zweiten Wettkampftag

Am zweiten Wettkampftag blieb erwartungsgemäß ein Podestplatz für die Kreisathleten aus. Die Jungs des TV Gernsbach belegten in den Klassen U14 und U12 jeweils den sechsten Platz. Die Jugendlichen U14 steigerten sich gegenüber dem Vorkampf auf 5619 Punkte und kletterten vom achten auf den sechsten Platz nach vorne. Eifrigster Punktesammler war Nils Framhein mit 10,35 Sekunden über 75 Meter und mit 46 Metern beim Ballwurf.

In der Klasse U12 kamen die Gernsbacher auf 3840 Zähler, etwas weniger als beim Vorkampf, kletterten aber vom siebten auf den sechsten Rang nach vorne. Die nach den Vorkämpfen fünftplatzierten Jungs vom Rastatter TV waren nicht am Start. Bester Punktesammler im Gernsbacher Team war Niklas Kunz mit 7,96 Sekunden über 50 Meter, 2:47,86 Minuten über 800 Meter und 39 Meter im Ballwurf. (rawo)