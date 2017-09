Im dritten Anlauf endlich der erste Sieg Tischtennis-Verbandsliga der Frauen ein knapper 8:6-Erfolg über die TTF Stühlingen II. Bis zum 4:4-Zwischenstand - nach den Doppeln wurden in den einzelnen Paarkreuzen danach immer die Punkte geteilt - sah es wieder nach einer erneuten Punkteteilung aus. Im Schlussdrittel wendete sich das Blatt zugunsten der Murgtälerinnen: Tanja Rath (2) und Regina Roflik erkämpften den ersten zwei Punkte Vorteil für die Gäste. Monika Vig baute mit ihrem zweiten Einzelsieg die Führung auf 7:4 aus. Jasmin Langenbach konnte nach den Anschlusspunkten zum 6:7 mit einem ungefährdeten Dreisatzsieg über Wiedemann zum verdienten 8:6-Erfolg vollenden. Nach zwei 7:7-Unentschieden aus dem Vorjahr gelang dem TV Weisenbach im dritten Anlauf in derein knapper 8:6-Erfolg über die TTF Stühlingen II. Bis zum 4:4-Zwischenstand - nach den Doppeln wurden in den einzelnen Paarkreuzen danach immer die Punkte geteilt - sah es wieder nach einer erneuten Punkteteilung aus. Im Schlussdrittel wendete sich das Blatt zugunsten der Murgtälerinnen: Tanja Rath (2) und Regina Roflik erkämpften den ersten zwei Punkte Vorteil für die Gäste. Monika Vig baute mit ihrem zweiten Einzelsieg die Führung auf 7:4 aus. Jasmin Langenbach konnte nach den Anschlusspunkten zum 6:7 mit einem ungefährdeten Dreisatzsieg über Wiedemann zum verdienten 8:6-Erfolg vollenden. Die zweite Mannschaft der Spvgg Ottenau baute mit der vollen Punkteausbeute von 4:0 Zählern am Doppelspieltag in der Landesliga der Männer ihre Tabellenführung auf 6:0 Zähler aus. Mit einem klaren 9:3-Erfolg beim TTC Willstätt wurde die erste Hürde locker bewältigt. Beim 9:1-Kantersieg gegen den TTC Fessenbach ging lediglich das zweite Doppel zum zwischenzeitigen 1:1-Ausgleich verloren. Zwei Fünfsatzsiege von Michael Ruf und Sebastian Graf zum 4:1 raubten dem Gast die nötige Gegenwehr. Der TTC Rauental verlor das zweite Bezirksderby gegen den TTV Muckenschopf knapp mit 7:9. Mit dem Handicap, ohne seine Nummer eins Oliver Böhm antreten zu müssen, stand die Partie für die Hausherren unter einem schlechten Stern. Rauental lag nach dem ersten Spielabschnitt noch mit 5:4 in Front. Im zweiten Durchgang glich zunächst Florian Koc mit einem Dreisatzerfolg über Philipp Vater zum 5:5 aus. Aus den folgenden fünf Einzelspielen, die alle im Entscheidungssatz endeten, konnte Muckenschopf drei Siege für sich verbuchen. Mit ihrem zweiten Doppelerfolg entschieden Koch/Tim Julian Oelze das Match für die Gäste. Mit einer klaren 2:8-Auswärtsniederlage beim TTC Willstätt ging der Saisonauftakt des Vorjahresmeisters TTF Rastatt II in der Frauen-Landesliga voll daneben. In ersatzgeschwächter Aufstellung konnten sich die Gäste am Ende nur zwei Einzelsiege ihrer Spitzenspielerin Jacqueline Hörig gutschreiben lassen. Kein Glück hatte Nachwuchsspielerin Lilly Schmitt, die beide Einzelspiele im Entscheidungssatz abgeben musste. Auch der TTC Iffezheim II ging bei seiner Heimpremiere gegen den TTC Friesenheim leer aus. Bei der 3:8-Niederlge errangen Sandra Fettig (2) und Nora Pallek die Gegenpunkte. Ein Spiegelbild zur TTF-Reserve: Iffezheim hatte in zwei Fünfsatzspielen nur knapp mit 9:11 und 10:12 das Nachsehen. Im zweiten Match am Wochenende kassierte Iffezheim bei der DJK Oberschopfheim eine 5:8-Niederlage. Nach einem schnellen 0:5-Rückstand konnte der TTC auf 4:5 verkürzen, danach punktete nur noch Fettig. Landesligaabsteiger TB Bad Rotenfels gewann in der Männer-Bezirksliga sein zweites Spiel bei TTV Kappelrodeck sicher mit 9:3 und festigte damit die Tabellenführung. Nach dem Rückzug aus der Landesliga kommt der Rastatter TTC nicht in die Gänge: Auch im zweiten Auftritt bei der Spvgg Ottenau III ging der RTTC bei der 4:9-Niederlage leer aus. Die zweite Mannschaft der TTF Rastatt kam in stark ersatzgeschwächter Aufstellung beim Aufsteiger TTC Iffezheim II unter die Räder. Durch einen 9:1-Kantersieg im zweiten Spiel beim TV Lichtental konnte Ottenau III nach Punkten mit dem Tabellenführer TB Bad Rotenfels gleichziehen. Die TTG Bischweier übernahm durch einen 9:5-Heimsieg gegen den TTC Muggensturm erstmals die Tabellenführung in der Bezirksklasse der Männer. Der TV Neuweier behielt zu Hause gegen den SV Weitenung mit 9:6 die Oberhand. Mit 1:9 verlor der TuS Sasbachried sein Heimspiel gegen den TV Gernsbach, unter der Woche trennten sich der TTC Muggensturm und der TTV Au am Rhein 8:8-Unentschieden. Durch die 4:9-Heimniederlage gegen den TTV Bühlertal II fiel die vierte Mannschaft der Spvgg Ottenau auf den letzten Tabellenplatz zurück. (ti)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben