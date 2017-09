HR gleich in Torlaune

Murgtal



Weisenbach bezwingt Stühlingen Murgtal (red) - Nach zwei Unentschieden aus dem Vorjahr gelang dem TV Weisenbach in der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen ein Sieg über die TTF Stühlingen II. Die zweite Mannschaft der Spvgg Ottenau baute in der Landesliga der Männer ihre Tabellenführung aus (Foto: dpa).