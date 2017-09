Teufel am Abgrund

Immerhin schwor Popstar Mark Forster seine Treue. "Ich bin und bleibe Fan. Auch wenn der 1. FC Kaiserslautern auf Platz 18 in der 18. Liga ist, schaue ich mir das Spiel bis zum Ende an", sagte der gebürtige Lauterer und Wahl-Berliner schon während des Debakels bei Union Berlin. Das "öffentliche Gelöbnis" des Chartstürmers bei Sky könnte schon bald auf die Probe gestellt werden.

Schließlich befindet sich der viermalige Meister und zweimalige Pokalsieger nach dem 0:5 (0:4) endgültig in der tiefsten Krise der Klubgeschichte. Der Absturz in die Amateurligen scheint schon jetzt kaum noch zu verhindern sein. Und die Verpflichtung eines Nachfolgers für den entlassenen Trainer Norbert Meier verzögert sich. Nach dem desaströsen Auftritt in Berlin stellt sich die Frage, ob sich überhaupt jemand den Job beim Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga antun möchte.

Beim Kellerduell am Freitag gegen den Vorletzten SpVgg Greuther Fürth wird wohl noch Interimscoach Manfred Paula auf der Bank sitzen. "Die Wahrscheinlichkeit dafür ist groß", sagte Sportdirektor Boris Notzon: "Wir haben danach eine Länderspielpause. Da hat das neue Trainerteam 14 Tage Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten."

Ob diese Arbeit noch Früchte tragen kann, ist fraglich. Hätten die Eisernen im ersten Durchgang ihre Chancen besser genutzt und in der zweiten Hälfte nicht mehrere Gänge zurückgeschaltet, wäre die bisher höchste Zweitliga-Pleite der Roten Teufel (0:5 bei der TuS Koblenz vor neun Jahren) nicht nur eingestellt worden. Notzon ("Am Freitag geht es um alles") gestand ein, dass die Leistung in der ersten Hälfte "nicht zweitligatauglich" war.

Es bleibt also dabei, dass der sieglose FCK gerade einmal zwei Punkte auf dem Konto hat - so schlecht stand der Klub nach acht Spieltagen noch nie da. Entsprechend wüst ("Wir sind Lauterer und ihr nicht") wurden die Profis nach dem Schlusspfiff von den mitgereisten Fans beschimpft. Die Anhänger wissen auch, dass sich der Verein die 3. Liga wahrscheinlich nicht leisten kann und bei einem Abstieg wohl in die Regionalliga durchgereicht wird.

"Bei uns herrscht immer viel Druck"

Dieses Szenario wäre auch der GAU für die Stadt Kaiserslautern. Ohne die Mieteinnahmen für das Fritz-Walter-Stadion in Höhe von 2,6 Millionen Euro pro Jahr stünde die städtische Stadiongesellschaft vor der Pleite. Schon jetzt muss die Gesellschaft jährlich 2,9 Millionen Euro Zinsen für das Stadion zahlen. Zinsen für einen Kredit von 65 Millionen Euro, den die Stadt für Kauf und Ausbau der Arena aufnehmen musste.

Welcher neue Coach die Trendwende schaffen soll, ist immer noch unklar. Gehandelt werden zahlreiche Namen. Dazu gehören Urs Fischer (früherer Coach des FC Basel), Ciriaco Sforza, Maik Walpurgis, Stefan Ruthenbeck, Michael Schjönberg, Kosta Runjaic, Heiko Vogel und Jeff Strasser. Gesucht wird der 21. Trainer seit der bisher letzten Meisterschaft im Jahr 1998.

"Wir brauchen jemanden, der die Mannschaft mitreißen und mit jungen Spielern arbeiten kann", kommentierte Aufsichtsratsboss Nikolai Riesenkampff die Trainersuche: "Und bei uns herrscht immer viel Druck." Das gilt auch für Riesenkampff selbst. Es erscheint jedenfalls unwahrscheinlich, dass er nach der Mitgliederversammlung am Jahresende noch im Amt ist. (sid)