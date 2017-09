Ein Hauch von erster Liga

Ohne den zweiten sportlichen Leiter Andreas Kunz, der sich noch bis Januar zu einem Auslandsstudium in Mexiko aufhält, gelang es der Vorstandschaft in der Kürze der Zeit noch einen geeigneten Coach zu finden. Mit der Verpflichtung des neuen Spielertrainers Brandon Johnson ist man sich im UCBB-Lager sicher, den richtigen Mann für sich gewonnen zu haben. Dem gebürtigen US-Amerikaner Johnson gelang es in wenigen Einheiten, den Spielern bei seiner ersten Trainerstation die amerikanische Coolness, die Freude am Spiel und das Wir-Gefühl zu vermitteln. Zuletzt war Johnson in der ersten rumänischen Liga bei CSU Atlassib Sibiu aktiv.

Anders ist die Leistung jedenfalls, die die Kurstädter bei der Oberliga-Premiere zeigten, nicht zu erklären. Trotz der krankheitsbedingten Ausfälle von vier Stammspielern strotzte das UCBB-Team an der Schweizer Grenze vor Spielfreude. Mit gerade einmal sieben Spielern trat man die schwere Auswärtsreise zum letztjährigen Landesligameister und Mitaufsteiger Lörrach an.

Im ersten Viertel war zunächst abtasten angesagt. Eng ging es zur Sache. Nach dem ersten Viertel lag das Johnson-Team mit 14:15 zurück. Im Folgeviertel griffen die Mechanismen des neuen Colors-Trainers immer besser. Bis zur Halbzeit erspielte sich die Mannschaft von Johnson einen Fünf-Punkte-Vorsprung (36:31). Die Gastgeber ließen sich aber nicht abschütteln. Ganz im Gegenteil: Lörrach zog das Tempo wieder an und ging seinerseits mit sechs Zählern in Führung (56:50). Somit stand einem spannenden Schlussabschnitt nichts im Wege. Lörrach, die bekannt dafür sind, ihr System in jeder Lage durchzuspielen, waren drauf und dran, den ersten Heimsieg der Saison einzutüten. Die junge Truppe aus Baden-Baden überzeugte im letzten Viertel aber mit dem Willen, sich unbedingt dagegenzustemmen. Nicht nur durch hervorragende Abwehrarbeit und den Kampf um jeden Ball, es war auch die Gelassenheit mit der die UCBB-Truppe bei der Sache war.

Bestes Beispiel: Frankline Bangha. Er verwandelte alle seiner sechs Freiwürfe in den letzten beiden Minuten, trotz des Lärms der einheimischen Zuschauer. Als dann Coach Johnson beim Stande von 73:75 in der Schlussminute ein Ballgewinn gelang und der überragende Neuzugang und Matchwinner Jonas May mit einem Fastbreak abschloss, war die Sache gelaufen und die ersten Oberligapunkte für die Baden-Badener Korbjäger waren unter Dach und Fach.

Nächste Standortbestimmung ist für das Johnson-Team am Samstag (19 Uhr) im heimischen Schulzentrum-West die Oberliga-Heimpremiere gegen die TG Sandhausen. Am Saisonziel Klassenerhalt hält man in Baden-Baden trotz des unerwarteten Sieges fest.

Punkte für die UCBB: May 21, Bangha 17, Hallak 15, Rajsic 9, Johnson 8, Faff 6, Zimmer 3.

Das Vorspiel der Oberliga-Partie bestreiten in der Kreisliga A (17 Uhr) das UCBB-Reserveteam gegen den TV Bühl. Die Kurstädter wollen mit einem Erfolg den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen, in der der Aufstieg das erklärte Ziel ist. (red)