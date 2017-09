Duell der alten Rivalen

Der MSC Ubstadt-Weiher und der 1. MSC Seelze eröffnen am Samstag die Halbfinalspiele. Um 19 Uhr ertönt in der Motoball-Arena der Anpfiff. Dann wollen sich die Spargelstädter eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Niedersachsen schaffen. Seelze will sich bei der ersten Playoff-Halbfinalteilnahme in Baden so teuer wie möglich verkaufen, um dann im Rückspiel auf der heimischen Platzanlage doch noch die Sensation gegen den Titelverteidiger zu schaffen. Ubstadt-Weiher fehlt in der bisherigen Spielrunde ein wenig die Leichtigkeit aus den Vorjahren, weshalb das Team nicht unverwundbar ist. Trotzdem geht der Südligist als Favorit ins Halbfinale.

"Wir haben meiner Meinung nach die aktuell beste Mannschaft der diesjährigen Saison. Wenn wir unsere Leistung abrufen und konzentriert bleiben, wird es für Puma schwer, uns aufzuhalten", sagt Taifun-Trainer Enrico Tritsch und strotzt mit seiner Mannschaft vor Selbstvertrauen. Dementsprechend offensiv geht der Übungsleiter das Hinspiel am Sonntagnachmittag in Kuppenheim gegen den MSC Puma an. In der Liga behielt Mörsch gegen den alten Rivalen die Oberhand und peilt auch im Hinspiel im Stadion an der Eichetstraße einen Sieg an. Auf den MSC Puma wartet eine schwere Aufgabe. Trotzdem wollen die Kuppenheimer den Kampf annehmen und dem Favoriten in den beiden Halbfinalen ordentlich Paroli geben. "Ich denke es wird schwer werden. Aber wir sind gut vorbereitet. Es ist nichts unmöglich", so Puma-Sprecherin Annika Sloma. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Während es in Ubstadt-Weiher und Kuppenheim um den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft geht, stehen andernorts die weiteren Halbfinalspiele im B-Pokal an. Budel konnte am vergangenen Sonntag beim 7:4-Auswärtssieg beim MSC Philippsburg den ersten großen Schritt in Richtung Finale machen. Philippsburg und Malsch treffen am Samstag im Hinspiel aufeinander. Am Samstag um 17 Uhr empfängt Budel den MSC Pattensen zum Halbfinal-Rückspiel. Nach dem Sieg im Hinspiel haben sich die Niederländer eine gute Ausgangsposition geschaffen. Carlo van Geltrop (6) und Stan Looijmans erzielten die Tore für Budel. Für Pattensen waren Yannik Schaper (3) und Jan Bauer erfolgreich. Im Rückspiel wollen die Pattensener noch einmal alles versuchen. Trotzdem ist Budel klarer Favorit und will ins Endspiel. Dort will der MBV den Titel verteidigen.

Schon um 16 Uhr empfängt der MSC Philippsburg den MSC Malsch. Auf dem Papier sind die Hausherren Favorit. Allerdings fehlt Philippsburg weiter Jan Zoll, und Malsch ließ durch zwei starke Leistungen und klare Siege im Viertelfinale gegen Pattensen aufhorchen. Somit können sich die Zuschauer auf ein Duell auf Augenhöhe freuen. Das Rückspiel findet am 7. Oktober in Malsch statt. (tm)