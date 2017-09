Die Ruhe bewahren

Die neue Saison ist erst acht Spieltage alt, doch nach sechs Niederlagen in Serie und 22 Gegentoren geht im Wörtel schon die Angst um. Die Angst vor dem Abstiegsgespenst. Zwar hat man nach dem radikalen personellen Umbruch beim SV Kuppenheim schwere Zeiten kommen sehen, aber wahrhaben will man es nicht wirklich.

Zumal das junge Team mit zwei Siegen einen optimalen Start hinlegte. Doch dann kam das Spiel beim Aufsteiger FC Radolfzell, das man mit 1:4 vergeigte. Seitdem regnete es nur Niederlagen, selbst gegen Gegner wie Stadelhofen, Mörsch und Neustadt, mit denen man sich auf Augenhöhe wähnte. Tabellenführer SV Linx (0:4) und der südbadische Pokalsieger 1. FC Rielasingen-Arlen, gegen den man zuletzt daheim mit 0:4 verlor, können dagegen nicht der Maßstab für das Team von Trainer Matthias Frieböse sein. Eigentlich auch nicht der Offenburger FV, bei dem die Kuppenheimer morgen antreten müssen. Die Krux ist nur: Der SV 08 steht auf einem Abstiegsplatz, muss jetzt auch gegen Teams punkten, die finanziell und personell besser aufgestellt sind. Hektik und Angst sind in dieser Lage schlechte Ratgeber. Und es ist ja auch nicht so, dass der SV 08 abgeschlagen ist. Ein Sieg - und die Fußball-Welt sieht schon wieder rosiger aus. "Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren. Auch im Umfeld", sagt Frieböse. Der Trainer weiß sehr wohl, dass er an Ergebnissen gemessen wird, aber hexen kann er nicht. Ob das Spiel gegen Rielasingen völlig anders gelaufen wäre, wenn der SV 08 in den ersten zehn Minuten seine Großchancen genutzt hätte? Möglich - aber eben Spekulation. Fakt ist, dass man nur zehn Minuten lang auf Augenhöhe war und nach dem 0:2 einmal mehr einbrach.

"Wenn wir über 90 Minuten konkurrenzfähig bleiben wollen, muss bei uns jeder Spieler ans absolute Limit gehen", öffnet Frieböse seinen Mannen vor dem schweren Spiel in Offenburg noch einmal die Augen. Draufhauen kann und will er nicht, zumal den jungen Spielern nach der Niederlagenserie die Verunsicherung ohnehin in Beinen und Köpfen steckt. Aber er fordert, dass selbst gegen die überragende Offenburger Offensivstärke hinten so lange wie möglich die Null steht. Das heißt: Kompakt und tief verteidigen, nach vorne immer wieder Nadelstiche setzen. Schmerzlich verzichten muss Frieböse bei diesem Unterfangen auf seinen gesperrten Routinier Thorsten Peter im zentralen Mittelfeld.