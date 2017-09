Derby-Vorfreude im Rebland

Die Handballer der SG Steinbach/Kappelwindeck sind richtig schnell in der Südbadenliga angekommen. "Wir haben uns dann aber ähnlich schnell wieder entfernt", stellt Markus Ullrich fest. Mit dieser leicht humoristischen Bemerkung lässt sich der erste Auftritt der Rebländer in der Südbadenliga treffend zusammenfassen. Beim Favoriten in Elgersweier hatte der Aufsteiger zunächst Spiel und Personal - vor allem den Hedos-Neuzugang Christopher Räpple, der in den vergangenen Jahren bei der SG Leutershausen auf dem Feld die Strippen zog - vollauf im Griff. Die Abwehr stand sicher, "die Waffe" - so nennt Ullrich das gefürchtete Steinbacher Tempospiel - war offenbar geladen. Und so lag die SG in den ersten 20 Minuten meist vorn.

Doch in der Folge wendete sich das Blatt: "Wir haben zu viele Fehler gemacht, die Elgersweier gleich bestraft hat", bilanziert Ullrich. Die 21:27-Niederlage war die bittere, aber logische Konsequenz. Der Ärger darüber ist mittlerweile aber weitgehend verflogen, wohl auch, weil morgen in der Bühler Großsporthalle das Derby gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim ansteht. Und darauf freut sich die junge Truppe um den erfahrenen Kapitän Fabian Braun aus vielerlei Hinsicht: Zum einen erwartet Ullrich ein flottes, ansehnliches Handballspiel auf Augenhöhe, zum anderen spricht die Statistik für die Rebländer. "In der Halle haben wir noch kein Spiel verloren", erinnert sich Ullrich. Dazu passt auch die Einschätzung von Benny Hofmann: "Gegen Steinbach haben wir uns in der Vergangenheit immer schwergetan."

Kein Wunder, dass die Vorfreude auf das Derby im MuKu-Lager eher gedämpft ist. Das aber unter anderem auch mit der Tatsache zu tun, dass MuKu den ersten Lokalkampf der Saison gegen Phönix Sinzheim mit einem Tor verloren hat, weshalb Spielertrainer Hofmann noch immer "recht angekäst" ist. Im Gegensatz zum Kantersieg gegen Oberkirch war "unsere Chancenauswertung miserabel", ärgert sich der Coach. Vor dem Derby (Hofmann: "Man kann gar nicht sagen, wer der Favorit ist.") sorgt bei MuKu auch die personelle Lage nicht gerade für Stimmungsaufhellung. Torhüter Lukas Treuer ist nicht dabei, Keeper-Kollege Christoph Brossart landet erst drei Stunden vor Anwurf aus dem Urlaub.

Einen ersten Coup haben derweil Phönix Sinzheim und Kalman Fenyö gelandet - den Derbysieg gegen MuKu, den Ex-Verein des neuen BSV-Trainers. Um diesen zu veredeln, ist ein Sieg zum Heimauftakt gegen Aufsteiger TV St. Georgen quasi Pflicht. Das sieht auch der Coach so, wenngleich er sagt: "Erstes Heimspiel und das gegen einen Aufsteiger - da können wir eigentlich nur verlieren." Angesichts dieser Konstellation sei der Auftakt in der Fremersberghalle "vom Kopf her kein leichtes Spiel". Das hat er in der vergangenen Woche auch seinen Spielern eingeimpft. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Keeper Peter Fodor beim Sieg im SHV-Pokal in Großweier am vergangenen Dienstag am Oberschenkel verletzt hat, sein Einsatz ist fraglich. Wie MuKu, die bereits am Dienstag Hedos Elgersweier empfangen, muss Phönix auch am Feiertag ran, nämlich bei der HSG Konstanz II.

Der TuS Helmlingen hingegen ist am Tag der Deutschen Einheit spielfrei und könnte den perfekten Saisonstart genießen - vorausgesetzt die Paunovic-Sieben gewinnt nach dem 26:23-Heimsieg gegen den TB Kenzingen auch die zweite Partie. Morgen muss der TuS allerdings auswärts ran, und zwar im direkt am Bodensee gelegenen Schmuckkästchen namens Schänzlehalle. Ob der Auftritt bei der HSG Konstanz II ebenso von Erfolg gekrönt sein wird, wird sich weisen, immerhin ist auch der Oberliga-Absteiger mit einem 27:24-Sieg in St. Georgen ordentlich in die Runde gestartet.