Hält Elchesheimer Heimserie?

Der Blick auf die Tabelle ist sehr verlockend nach sieben Spieltagen. Und dennoch liegt der Bühler Trainer Alexander Hassenstein ziemlich richtig, wenn er feststellt: "Die Tabelle interessiert mich überhaupt nicht." Denn seine Rückkehr ins Hägenich im Juli stand nicht unter dem Motto: Wir spielen den Jäger des nur einige Kilometer entfernten Topfavoriten vom Mittelberg, der nicht überraschend die Spitze anführt. Es geht für ihn um das große Ganze, also den Auf- und Umbau einer neuen Mannschaft, der Weg als Ziel.

Und von daher sind sieben Spiele gerade mal Zwischenetappen, so schön aktuell Rang zwei auch wirkt. "Das ist super, ich hätte nicht gedacht, dass die Mannschaft in der Kürze der Zeit so eine Entwicklung nimmt. Es gibt eigentlich nichts zu meckern, wir dürfen uns aber auch nicht von einer fast schon zu euphorischen Stimmung anstecken lassen. Wir wissen auch, was uns in Elchesheim erwartet", sagt Hassenstein.

Bei den Rot-Weißen, einer der heimstärksten Mannschaften überhaupt. Immerhin ist Elchesheim saisonübergreifend in diesem Jahr im eigenen Stadion noch ungeschlagen. Wie immer in dieser Saison muss der VfB-Übungsleiter gleich auf mehrere Akteure verzichten. Bohn und Albrecht haben sich in einen vierwöchigen Urlaub verabschiedet, Muscatello in einen einwöchigen. Welle und Ginetto sind zudem verletzt, Luschs Einsatz weiter fraglich. So wird es erneut auf Simon Maurath, den "absoluten Leader" (Hassenstein), ankommen.

Elchesheims Kollege Florian Huber erwartet eine "vor Selbstvertrauen strotzende Mannschaft. Man sieht, dass ein guter, erfahrener Trainer dort wieder Ordnung reingebracht hat. Das ist eine große Herausforderung für uns". Gegen starke Gegner haben die Rot-Weißen zumeist gut ausgesehen, wenn man sich an den starken Auftritt auf dem Mittelberg erinnert. Allerdings ist die personelle Situation ähnlich angespannt wie beim Gegner.

Huber quält sich seit Wochen über die Runden, sein Bruder Sven musste zuletzt in der Abwehr aushelfen, Riili kann weiter nur zusehen, der Ersatztorwart musste gar als Feldspieler eine halbe Stunde lang aushelfen. "Wir wollen die Heimserie dennoch halten", verspricht der Spielertrainer.