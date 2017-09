Zu Hause in Auswärtsform?

Wenn der TVS Baden-Baden fährt, dann läuft's. Das ist die ziemlich reduzierte Analyse nach drei Spieltagen in der Handball-Oberliga. Einer Heimniederlage gegen Herrenberg stehen zwei Siege in fremder Halle gegenüber, zuletzt der 30:27-Sieg bei der SG Lauterstein. Mit dieser Statistik im Hinterkopf kommt es einigermaßen ungelegen, dass bereits heute Abend (20.30 Uhr) der Derby-Kracher in der Sandweierer Rheintalhalle auf dem Programm steht.

Weil die Grün-Weißen gegen den finanzkräftigen Rivalen aus der Ortenau aber unbedingt punkten wollen - von "müssen" ist in diesem Fall keine Rede - stellt sich die Frage: Wie lässt sich diese Heim-Auswärts-Diskrepanz also lösen? Simulation wäre eine Strategie. Im idealen Fall könnte sich das Team von Trainer Ralf Ludwig bereits heute am frühen Abend an der Halle treffen, mit Proviant in Kleinbusse steigen und auf der Autobahn 5 in Richtung Süden tuckern. Dann ein kurzer Stopp an der Hanauerlandhalle in Willstätt, Beine vertreten und wieder zurück - dem "Auswärtssieg" stünde wohl nichts mehr im Wege.

Ralf Ludwig kann dieser einigermaßen gewagten Idee nicht wirklich viel abgewinnen, bei der aktuellen Verkehrslage wissen man schließlich nie, ob nicht irgendwo ein Stau lauert. Und auch trotz der grandiosen Auswärtsbilanz stellt der TVS-Coach klar: "Wir spielen schon lieber zu Hause und wollen den Fans unsere Heimstärke auch wieder präsentieren."

Bei der Niederlage gegen Herrenberg brachten die Sandweierer diese nur rund 25 Minuten auf die Platte, gegen Willstätt - für Ludwig das "erste Highlight der Saison" - sollen es volle 60 werden. "Die brauchen wir auch", macht Ludwig klar, denn nach dem neuerlichen Umbruch samt Trainerwechsel sei offensichtlich, dass der TVW deutlich stärker einzuschätzen ist, als in den vergangenen zwei Jahren. Zuletzt konnte der TVS die Duelle gegen den Krösus aus der Ortenau in der Rheintalhalle gewinnen.

Auch für heute Abend ist Ludwig "ganz guter Dinge". Denn am vierten Spieltag der Saison hat der Coach erstmals alle Mann mit an Bord und kann folglich fleißig durchwechseln. Denn jede Menge Wechselspiele im Angriff gehören zum Matchplan: "Wir wollen die nicht zur Ruhe kommen lassen!" Pausen darf sich allerdings auch die eigene Defensive nicht erlauben, wenn der wurfgewaltige Willstätter Rückraum bestehend aus Marco Schlampp und Kristian Eskericic nicht zur Entfaltung kommen soll. Und so lautet Ludwigs Forderung: "Die Abwehrarbeit muss stimmen!" Das gilt freilich in der Fremde wie auch daheim.