Erfolgreiche Kurstadt-Karateka

Vom Karate-Centrum Baden-Baden machten sich insgesamt zehn Athleten in allen Altersgruppen auf den Weg nach Hessen zu diesem prestigeträchtigen Turnier. Sieben dieser Kämpfer erreichten am Ende ein Platz auf dem Siegertreppchen. Samuel Dreher erkämpfte sich den zweiten Platz in der Dizisplin Kata-Einzel in der Altersklasse der unter Achtjährigen. Elke Streich erreichte einen hervorragenden dritten Platz im Kata-Einzel der Frauen über 30 Jahre.

Weitere dritte Plätze gingen an die Kata-Teams. Samuel Dreher, Clemens Pries und Trung Ngu gewannen im Team U10 genau wie das Erwachsenen-Team in der Besetzung Daniela Dreher, Simone Mango und Simone Alves de Jesus die Bronzemedaille.

Die Ränge fünf - und damit knapp am Podium vorbei - gingen an Sarah Dreher in der Gruppe Kata-Einzel der Altersklassse U10, Daniela Dreher und Simone Mango in der Gruppe Kata-Einzel Ü30 und schließlich auch an das Team U14 mit Leah Dreher, Aurelia Marchioro und Sarah Dreher. Alles in allem war es ein erfolgreiches Abschneiden und eine lohnende Reise ins Hessische, teilt das Baden-Badener Karate-Centrum mit. (red)