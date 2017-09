Hoffen auf den ersten Auswärtssieg

Toni Schumacher hat sich einst wenig schmeichelhaft über den morgigen Gegner des Karlsruher SC geäußert. "Ich spiele doch nicht in Meppen. Da gehe ich lieber in die Türkei", sagte der ehemalige Nationaltorwart 1988 nach dem Bundesliga-Abstieg mit Schalke 04. Es galt, den Wechsel zu Fenerbahce Istanbul zu erklären. Der damalige Zweitligist Meppen, der erst zehn Jahre später wieder absteigen sollte, reagierte schlagfertig und stellte dem alternden Star einen 40 Tonnen schweren Laster vor dessen Haustür in Köln-Hürth. Aufschrift: "Das Spielerlebnis SV Meppen."

Überhebliche Aussagen wie jene von Schumacher gab es beim KSC gestern natürlich nicht zu hören. Die hätten sich auch allein schon deshalb verboten, weil man als Krösus der Liga tabellarisch hinter den punktgleichen Aufsteigern aus dem westlichen Niedersachsen liegt. Außerdem reist der KSC mit dem Wissen an, dass Meppen zu Hause zuletzt sieben von neun möglichen Zählern geholt hat. "Trotzdem wollen wir jetzt den Dreier", sagte Trainer Alois Schwartz gestern.

Die personelle Lage ist bei den Badenern dabei einigermaßen entspannt. Selbst der am Montag nachverpflichtete Marco Thiede könnte bereits eine Option sein. Interpretiert man das schelmische Lächeln des Trainers richtig, wird der 25-Jährige die Reise nach Niedersachsen auf jeden Fall antreten - und vielleicht sogar von Beginn an auflaufen: "Natürlich fehlt ihm ein wenig die Spielpraxis", sagte Schwartz über seinen ehemaligen Zögling in gemeinsamen Sandhäuser Zeiten. "Aber er ist schon in einem erfreulich guten Fitnesszustand." Ausfallen werden hingegen Andreas Hofmann und Kapitän Kai Bülow. Die beiden bildeten unter Schwartz-Vorgänger Marc-Patrick Meister bekanntlich die Doppel-Sechs. Diese war von Schwartz zuletzt auch taktisch anders besetzt worden - und das mit Erfolg: Während Marcel Mehlem den defensiven Part übernahm, schaltete sich Wanitzek immer wieder ins Offensivspiel ein. Die zu Saisonbeginn oft auffallend große Lücke zwischen Mittelfeld und den beiden Angreifern wurde so geschlossen.

Offensichtlicher sind allerdings die Fortschritte im Defensivbereich. Nach der Trennung von Meister, die nach einem 0:4 bei Fortuna Köln erfolgte, wurde Schwartz bislang seinem Image gerecht, ein Trainer zu sein, für den defensive Stabilität über allem steht. Nur zwei Gegentreffer setzte es bislang unter seiner Ägide in fünf Ligaspielen. Was laut Verteidiger Jonas Föhrenbach auch daran liegt, dass "jetzt jeder für jeden läuft". Zudem arbeiteten die Offensivspieler seit einigen Wochen besser nach hinten. "So kommen wir hinten nicht ständig in Eins-zu-eins-Situationen."

Fast wirkte es gestern, als sei nach dem völlig missglückten Saisonstart schon alles wieder im Lot beim KSC. Und tatsächlich gelangen zuletzt ja zwei Heimsiege gegen Lotte und Erfurt. Doch noch immer trennen die Badener lediglich drei Zähler von einem Abstiegsplatz, der Abstand zum letzten der beiden Aufstiegsränge ist hingegen mit zwölf Zählern nach wie vor enorm. Kein Wunder also, dass sich der Karlsruher Tross fest vorgenommen hat, morgen (14 Uhr) den ersten Auswärtssieg einzufahren. Leicht wird das nicht, denn Meppen spielt immer noch so, wie ihn Schwartz aus seiner aktiven Zeit als Zweitligaprofi - unter anderem in Duisburg und bei den Stuttgarter Kickers -in Erinnerung hat: "Das waren immer unangenehme Spiele gegen eine kampfstarke Mannschaft."