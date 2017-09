Gelingt der HSG Murg Wiedergutmachung?

Und als ob er es kaum erwarten könnte, darf der Vizemeister gleich zweimal ran: Bereits am Montag gastiert der TVS Baden-Baden III in der Realschulsporthalle von Bad Rotenfels. Doch zunächst einmal steht die Aufgabe gegen die Reserve des TuS Helmlingen an, die sich am vergangenen Wochenende von der dritten Mannschaft des TVS 35:35 unentschieden getrennt hat. "Ein erfolgreicher Auftakt kann sehr viel Positives für den weiteren Saisonverlauf bewirken - deshalb ist ein Heimsieg fast schon Pflicht", weiß Panthers-Coach Christian Kohlbecker um die Bedeutung des ersten Härtetests. In die Knie zwingen möchte sein Team am Montag dann auch den Liga-Neuling, der für Kohlbecker ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist. "Der TVS hat aber bereits bei seinem ersten Auswärtsauftritt seine Bezirksklassentauglichkeit bewiesen, als er den heimstarken Helmlingern einen Zähler entführte", warnt Kohlbecker, schiebt aber nach: "Wir möchten schon mit 4:0 Punkten den Tag der Deutschen Einheit feiern können."

Nichts zu feiern hatte die HSG Murg, vielfach als Titelkandidat angesehen, zuletzt in Ottenhöfen. Vielmehr verlief die Begegnung bei der ASV-Reserve frustrierend - mit zehn Toren Unterschied wurde man aus der Halle geschossen. "Für den miesen Saisonstart wird die HSG nun umso mehr Wiedergutmachung betreiben wollen", rechnet Thomas Schuppan mit viel Gegenwehr, wenn die Murgtäler am Dienstag in der Sinzheimer Fremersberghalle aufkreuzen.

Um nach zwei knappen Niederlagen in der vergangenen Spielzeit diesmal als Sieger vom Platz gehen zu können, verlangt der Phönix-Trainer von seinem Team eine Steigerung im Vergleich zur Vorwoche, als die Feuervögel nur mit Mühe ein 28:27 gegen Memprechtshofen erringen konnten.

"Das war für uns eine unglückliche Niederlage", resümiert TuS-Sprecher Florian Trinkaus. In den entscheidenden Phasen des Spiels habe man den Faden verloren. Für die Partie heute Abend gegen Ottenhöfen zeigt sich Trinkaus optimistisch: "Der ASV hat zwar bereits bewiesen, dass mit ihm in dieser Runde zu rechnen ist. Doch wenn wir es schaffen, an die Leistung gegen Sinzheim anzuknüpfen und noch eins obendrauf zu legen, dann bleiben die Punkte zuhause."

Wie für die Panthers Gaggenau, geht es auch für den zweiten Meisterschaftsfavoriten, die HR Rastatt/Niederbühl, mit einem Doppelspieltag los. Heute gastiert der Landesliga-Absteiger bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn - für ein erstes Pflichtspiel eine undankbare Aufgabe. Dem Heimpublikum präsentieren sich die Barockstädter erstmals am Feiertag. Gegen die zweite Mannschaft der HSG Hardt ist die HR klar favorisiert, alles andere als ein Sieg würde überraschen. Auch am Sonntag steht eine Partie an: Die TS Ottersweier II erwartet die Reserve der SG Steinbach/Kappelwindeck. "Wir wissen noch nicht genau, wo wir stehen", meint TSO-Coach Marcel Röll. Durch die Vorsaison und das gute erste Saisonspiel gehe die SG als leichter Favorit ins Spiel. "Doch wir werden alles daran setzen, das Derby zu gewinnen."(maha)