Glitzernde Augen, trockene Schläge

Von Hucky Krämer Dass der TC Rot-Weiss Baden-Baden alljährlich die European Senior Open ausrichtet, hat schon längst Tradition. Dass Deutschlands ältester Tennisclub aber auch den besten nationalen Nachwuchs in den Altersklassen U11 bis U14 auf die idyllisch gelegene Anlage in der Lichtentaler Allee lockt, ist schon etwas Besonderes. Es zeugt aber auch davon, dass der TC Rot-Weiss noch das Feuer der Jugend besitzt. Und so herrschte am vergangenen Wochenende Hochbetrieb auf allen acht Plätzen. Das deutsche Jugendranglistenturnier mobilisierte insgesamt 69 weibliche und männliche Nachwuchsstars, darunter auch zehn Talente vom gastgebenden TC Rot-Weiss. Aber nicht nur die Besetzung und der gebotene Tennissport waren hervorragend, auch der Turnierablauf war nahezu perfekt. Spieler und Eltern verhielten sich sehr diszipliniert, selbst das Wetter spielte mit. Der Zeitplan war bei insgesamt 85 Spielen sehr eng gestrickt. Am Samstag zu eng, denn die U-12-Partie zwischen der Lokalmatadorin Diana Getto und Lea Anic (TA TV Tamm) musste nach zwei Sätzen wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Anic musste also am Sonntagmorgen aus Stuttgart zum Match-Tiebreak anreisen. Die Mühe zahlte sich allerdings nicht aus, sie verlor ihn gegen Getto mit 8:10. Die Rot-Weisse zeigte sich dann auch im Spiel um Platz drei gegen Lena Kathary (TC BW Herxheim) sehr nervenstark und setzte sich wiederum im Match-Tiebreak durch. Den Turniersieg und jede Menge Ranglistenpunkte sicherte sich in dieser Altersklasse souverän die topgesetzte Magdalena Kaminski vom TC Schönberg Freiburg. Sie ließ im Finale der an Nummer zwei gesetzten Jennifer Pfäfflin (RW Fellbach) nicht den Hauch einer Chance. Eine klare Angelegenheit war es auch bei der männlichen U12. Nach der kurzfristigen Absage des Turnierfavoriten Paul-Friedrich Bruggner (TC Wolfsberg Pforzheim) war der Weg frei für den an Nummer zwei gesetzten Moritz Münster (TA SV Böblingen). Nur sieben Spiele gab die bei der weiblichen U14 topgesetzte Eliza Krause (TC Waldbronn) bei ihrem Triumphzug an der Oos ab. Platz zwei sicherte sich ihre Vereinskameradin Carla König. Die an Nummer zwei gesetzte Baden-Badenerin Charlotte Ihle streckte sich gegen Carla Strecker (Durlach) vergebens. Sie verlor in drei Sätzen und belegte den dritten Platz. Bei der männlichen U14 kam es zum erwarteten Finale zwischen Carl Labitzke (Position 1/Hermsdorfer Sport-Club) und Maximilian Greshake (Position 2/TC BW Soest), in dem der Berliner Labitzke dann allerdings verletzt aufgeben musste. Das Spiel um den dritten Platz ging an Jannes Becker vom TC Schönberg Freiburg. Bei der männlichen U11 triumphierte Amir Alberg vom Turniersportverein Racket-Center Nußloch, bei der männlichen U10 Noah Zeiger (TC Schwarz-Gelb Heidelberg). Er behielt im Finale gegen Milan Kranz (TC RW Achern) klar die Oberhand. 0:4, 0:4 verlor die Lokalmatadorin Letizia Ickstadt im Endspiel der weiblichen U10 gegen Johanna Schüler vom TC Germersheim. Bei der weiblichen U9 setzte sich erwartungsgemäß Madeleine Pantschenko vom TC BW Rastatt durch. Die ehrgeizige Rot-Weiss-Spielerin Linn Rupprecht sprühte vor Spielfreude und konnte der Favoritin zumindest einen Satz abluchsen. Damit die Nachwuchscracks mit Leidenschaft ihrem Sport nachgehen konnten, mussten Turnierleitung, Helferstab und Platzwarte Schwerstarbeit verrichten. Feldgrößen (U9 spielt auf Kleinfeld) und Bälle (U9 spielt mit orangenem Methodikball, die U10 mit grünem Ball) wechselten laufend, fast stündlich mussten die Linien neu gezogen werden. Aber bei allem Aufwand: Das Feuer der Jugend tut Deutschlands ältestem Tennisclub richtig gut.

