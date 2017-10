VfB vor Spitzenspiel in Topform

e Konstellation vor dem Spitzenspiel im Hägenich am nächsten Samstag hat die Landesliga gewartet. Nach dem ersten Punktverlust in der Vorwoche kassierte der bislang souveräne Spitzenreiter SV Bühlertal gegen den aufstrebenden TuS Oppenau in der Schlussphase nun auch die erste Saisonniederlage und führt vor dem Spitzenspiel beim VfB Bühl, der seine Erfolgsserie in Elchesheim beim 5:3-Sieg souverän fortsetzte, nur noch mit zwei Punkten Vorsprung.

Der SV Oberachern II hat zur Spitze ebenso aufgeschlossen, Sinzheim befreite sich mit dem Heimsieg gegen Oberkirch vom größten Druck.

SV Bühlertal -

TuS Oppenau 3:4.

Mehrmals in dieser Saison haben die Schützlinge von Michael Santoro in der Schlussphase ein Spiel noch in die richtige Richtung gedreht, diesmal lief es gegen einen in der Offensive stark besetzten Gegner anders herum. Trotz einer 2:0- und 3:2-Führung knapp zehn Minuten vor Schluss verließen die Gastgeber das heimische Stadion noch als Verlierer. Der Substanzverlust aufgrund des dezimierten Kaders war gerade in der Schlussphase deutlich erkennbar, als Oppenau mehr zuzusetzen hatte und in der Nachspielzeit noch zum Knockout ansetzte. In der ersten Halbzeit hatten die Bühlertäler Ball und Gegner noch beherrscht, nach dem Seitenwechsel trumpfte der Gast mehr und mehr auf. Der Doppelschlag der Gäste innerhalb von 60 Sekunden zum 2:2 war vorentscheidend, Simon Vogt mit seinem späten Doppelpack der Matchwinner. Tore: 1:0 D. Knobelspies (28.), 2:0 Westermann (40.), 2:1 Schäuble (61.), 2:2 Seger (62.), 3:2 Mo. Keller (81.), 3:3, 3:4 Vogt (85., 91.).

Rot-Weiß Elchesheim -

VfB Bühl 3:5.

Die saisonübergreifend erste Heimniederlage der Rot-Weißen in diesem Jahr schmerzte nur leicht, denn der immer stärker werdende Gast war schlicht besser. Der zweite Gästetreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff war vom Zeitpunkt her wichtig für die Gäste, die gerade in der Offensive zu gefallen wussten und die individuellen Fehler der Gastgeber effektiv ausnutzten. Der sich selbst einwechselnde Spielertrainer Florian Huber machte es mit seinen zwei Toren nochmals spannend, doch ging der VfB-Sieg in Ordnung. Tore: 0:1 Y. Büyükasik (34.), 0:2 Knosp (45.), 1:2 Djuricin (51.), 1:3 Y. Büyükasik (67.), 1:4 Sauer (70.), 2:4, 3:4 F. Huber (78., 85.), 3:5 Knosp (90.).

TuS Durbach -

SV Ottenau 5:0.

Die Gäste konnten dem Sturm und Drang von Durbachs Jan Philipowski, einem der Ausnahmespieler der Liga, nur tatenlos zusehen. Mit vier Toren erlegte er die Gäste nach der frühen Führung durch Bähr (2.) quasi im Alleingang. Das Sensationellste dabei: Seine vier Volltreffer gelangen ihm innerhalb von einer Viertelstunde (40., 47., 53, 55.). Die Gäste waren um Ergebniskosmetik bemüht, doch Fortenbacher traf nur die Lattenunterkante (18.) und Cuttica den Innenpfosten (85.).

SV Sinzheim -

SV Oberkirch 2:0.

Zumindest für eine Woche fällt nach dem Heimsieg beim SVS wieder Druck ab. Im Gegensatz zur Vorwoche standen die Gastgeber diesmal stabil, erst zum Schluss hin erspielten sich die harmlosen Gäste die eine oder andere Chance. Ernst (27.) und der erneut starke Holl mit einer schönen Einzelaktion (45.) führten die kämpferisch überzeugenden Gastgeber zum wichtigen Heimsieg.

SV Freistett -

VfR Willstätt 1:0.

Ein glücklicher Heimsieg, die Gäste ließen einige Chancen aus. Matchwinner war Govaert mit seinem Siegtor (85.).

SV Oberachern II -

FV Schutterwald 4:1.

Im zweiten Durchgang war von den bis dahin gut mitspielenden Gästen so gut wie nichts mehr zu sehen. In der 72. Minute spielte der erstmals nach langer Verletzungspause eingewechselte Pasacal Sattelberger einen genialen Ball auf Domagoj Petric, der zum Endstand traf. Tore: 1:0 M. Krebs (28.), 2:0 Petric (37.), 2:1 Zehnle (39.), 3:1 Hocak (57.), 4:1 Petric (72.)

FSV Altdorf -

Rastatter SC/DJK 3:1.

Besonders in der ersten Halbzeit waren die Gastgeber dominant, Torwarttrainer Oßwald zeigte zudem eine gute Leistung. Die Gäste, die Dreher per Ampelkarte verloren (49.), fanden nie zu ihrer Auswärtsstärke. Tore: 1:0 Daffeh (5.), 2:0 Mörsch (32.), 3:0 Zeller (77.), 3:1 Hildenbrand (85.).

SV Oberharmersbach -

SV Hausach 1:3.

Ein verdienter Sieg, nach Anfangsproblemen kam der SVH ins Rollen. Tore: 0:1, 0:2 Bruckner (50., 68.), 1:2 Schößler (75.), 1:3 Süme ( 83.).(mi)