Offener Schlagabtausch

Bei strömenden Regen fanden sich am Samstagabend 400 Zuschauer in der Motoball-Arena ein und sahen einen klaren 10:1-Erfolg von Ubstadt-Weihers gegen Seelze. Das erste Viertel war noch ausgeglichen: Nach 20 Minuten stand es 2:1 für die Hausherren. Marco Weis (7.) und Luca Böser (20.) erzielten die Tore für den Titelverteidiger. Dovydas Zilius konnte zwischenzeitlich in der 15. Minute ausgleichen. Bis zur Halbzeit bauten Böser (30.) und Kevin Gerber (40.) die Führung auf 4:1 aus. Im dritten Abschnitt machten die Gastgeber dann alles klar: Zunächst verschoss Ubstadt-Weiher noch einen Elfmeter, dann waren Böser (49.), Gerber (54., 57.) und Weis (60.) zielsicherer. Im letzten Abschnitt erhöhten dann noch Kevin Fröhlich (67.) und Gerber (73.) zum verdienten 10:1-Endstand. Damit hat sich der Südligist ein gutes Polster für das Rückspiel in einer Woche geschaffen.

Über 600 Zuschauer sahen am Sonntagnachmittag ein spannendes Spiel zwischen Puma Kuppenheim und Taifun Mörsch. Die Gäste gingen sehr selbstbewusst in die Partie und wollten mit einem Sieg beim alten Rivalen schon im Hinspiel die Weichen auf Finale stellen. Nach den ersten 80 Minuten bleibt es aber spannend: Kuppenheim hat mit dem 8:6-Sieg gezeigt, dass man sich nicht so einfach geschlagen geben wird.

Puma erwischte den besseren Start und führte nach 20 Minuten durch Tore von Max Schmitt (5.) und Jannis Schmitt (13.) mit 2:0. Im zweiten Viertel kam der Südmeister besser ins Spiel und glich durch Manuel Fitterer (25.) und Patrick Palach (39.) zum 2:2 aus. Einen offenen Schlagabtausch erlebten die Zuschauer im dritten Viertel: Zunächst führten die Gastgeber durch Jannis Schmitt (42.) und Benjamin Walz (45.) schnell mit 4:2. Der MSC Taifun schlug aber zurück. Fitterer glich mit einem Doppelschlag in der 46. und 58. Minute zum 4:4 aus. Die Entscheidung musste im letzten Viertel fallen. Walz brachte den MSC Puma in der 62. Minute in Führung. Diese glich Fitterer im direkten Gegenzug aus. Doch Walz und seine Mitspieler zeigten zum Ende hin den größeren Willen. Der Puma-Akteur brachte mit einem Doppelschlag in der 63. und 72. Minute die Hausherren mit 7:5 nach vorne. Palach verkürzte in der 76. Minute noch einmal. Doch Max Schmitt konnte in der letzten Spielminute den 8:6-Endstand herstellen. Damit bleibt es für das Rückspiel spannend.

Der MBV Budel hat derweil gegen Pattensen den Sack zugemacht und steht im Finale um den B-Pokal. Malsch konnte sein Halbfinal-Hinspiel in Philippsburg mit 4:3 gewinnen und hat gute Chancen den Niederländern zu folgen. (tm)