Gallas gewinnt Königsdisziplin Mit einem Sieg in der neuen Zwei-Stunden-Experten-Einzelfahrer-Konkurrenz krönte Kevin Gallas vom Motorrad-Club Baden-Baden (MCBB) die eigene Jubiläumsveranstaltung des Clubs auf dem ehemaligen französischen Truppenübungsplatz Puysègur. Zum 40. Mal hatte der MCBB zum Vier-Stunden-Enduro-Cup und zum 35. Mal zum Zwei-Stunden-Moto-Cross auf das sandige Gelände - im Volksmund "die Pampa" genannt - bei Sandweier geladen. Der Unterschied zwischen Enduro- und Moto-Cross-Motorrädern besteht in der Straßenzulassungsfähigkeit: Die Enduro-Maschinen haben Licht und alle weiteren Ausstattungen, die für die Zulassung für die Straße notwendig sind. Die Enduro-Konkurrenzen wurden in der Vergangenheit stets von Zweier-Teams als Vier-Stunden-Rennen gefahren. "Es ist für die Fahrer immer schwieriger, Partner zu finden. Daher haben wir in diesem Jahr erstmals ein Zwei-Stunden Rennen für Einzelfahrer ausgeschrieben", so Ralph Oberle, Sportleiter beim MCBB. Die neue Disziplin sei auch gut angenommen worden. Dass gleich der 21-jährige Kevin Gallas die Königsdisziplin, also die Expertenklasse, gewinnen konnte, freute den Sportleiter im Jubiläumsjahr natürlich besonders. Die Biker mussten am Samstag wieder auf einen knapp acht Kilometer langen Kurs durch die Sanddünen-Landschaft. Die wurde am Ende der letzten Eiszeit von der Natur geschaffen und zeichnet sich durch einen extrem feinen Quarzsand aus. "Das ist für das Material extrem belastend", erläuterte Ralph Oberle. In ganz Süddeutschland gebe es keine Moto-Cross-Strecke mit derart feinem Sand, betonte er. Die Fahrer indes wüssten den Kurs durch die Pampa zu schätzen. Insgesamt gingen 182 Fahrer an den Start - alle kamen wohlbehalten ins Ziel, freute sich Oberle. Darunter auch zehn Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Vom MCBB waren drei Fahrer mit dabei: Sebastian Kühn erreichte mit seinem Partner Felix Dacosta aus Mühlacker in der "Klasse II, Aufsteiger" einen vierten Platz in der Vier-Stunden-Teamwertung. Günter Bratke und der Remshaldener Siggi Frank kamen nach vier Stunden bei den Senioren-Teams als Neunte ins Ziel. Ralph Oberle sprach von einer gelungenen Jubiläumsveranstaltung, die erneut bewiesen habe, dass sich Naturschutz und Motorsport nicht widersprechen müssen. Durch die Motorräder wird der Sand im geschützten Gebiet quasi umgewälzt und das Wachstum von Magergras gefördert, wie das städtische Umweltamt erst wieder bestätigt habe. (fuv)

