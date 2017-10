Wenig Spaß in Meppen Von Christoph Ruf Präsident Ingo Wellenreuther und Geschäftsführer Helmut Sandrock verließen den Ort des Geschehens eine Viertelstunde vor Abpfiff. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 2:0 für den SV Meppen, das Ergebnis sollte bis zum Ende Bestand haben - auch weil SVM-Keeper Eric Domaschke in der Nachspielzeit eine Kopfballchance von Daniel Gordon mit einem tollen Reflex zunichte machte. Kurz darauf ertönte die Meppener Stadionhymne: "Meppen macht Laune, Meppen macht Spaß." Beides hatten die gut 600 mitgereisten Fans des Karlsruher SC zu diesem Zeitpunkt längst verloren. Schon kurz nach Anpfiff stockte ihnen der Atem, denn es hätte nicht viel gefehlt und der Aufsteiger aus dem Emsland wäre auf kuriose Art und Weise in Führung gegangen: Nach einem langen Ball aus der Meppener Hälfte stürmte Karlsruhes Keeper Benjamin Uphoff aus seinem Tor, verpasste den Ball aber um Haaresbreite. Meppens Benjamin Girth blieb also am Ball und versuchte, diesen über den zurückstürzenden KSC- Keeper zu heben. Doch Uphoff konnte den Ball gerade noch vor der Linie mit einer artistischen Einlage abwehren (8.). Auf der Gegenseite leistete sich der ansonsten überragende Meppener Torwart Eric Domaschke noch in der gleichen Halbzeit einen ähnlichen Fauxpas, als er nach einem Querpass von Fabian Schleusener weit aus seinem Kasten kam, aber dennoch Marcel Mehlem den Vortritt lassen musste. Glück für die Gastgeber, dass der junge Mittelfeldspieler den Ball am Tor vorbeischoss. Insgesamt war der KSC nach einer ausgeglichen Anfangsphase im ersten Durchgang das bessere Team, vor allem spielerisch waren die Badener überlegen, auch die Vierer-Abwehrkette zeigte sich anfangs deutlich aufmerksamer als noch zu Saisonbeginn und unterband einige Meppener Konter schon, bevor sie gefährlich werden konnten. Allerdings zeigten sich im letzten Drittel zu oft die altbekannten Karlsruher Defizite: Bis kurz vor die Strafraumgrenze kombinierten die Gäste gefällig, doch der finale Pass oder der Abschluss ließen zu lange auf sich warten. Nur einmal, in der 35. Minute, gelang ein zielstrebiger Angriff - und prompt wurde es gefährlich: Finks Direktabnahme strich knapp am Pfosten vorbei. Schleusener hatte den Angreifer zuvor schön in Szene gesetzt. Kurz nach Wiederanpfiff dann der erste Schock für den KSC: Meppen lag plötzlich mit 0:1 vorne, Nico Granatkowski hatte nach Zuspiel von Marius Kleinsorge einfach abgezogen und profitierte bei seinem Schuss davon, dass Kollege Girth, dem der Treffer auch gutgeschrieben wurde, den Ball noch abfälschte (51.). Doch es sollte noch dicker kommen für den KSC, der zunächst nach Kräften auf den Ausgleich gedrängt hatte: Nach einer Granatkowski-Flanke brachte Marius Kleinsorge noch die Fußspitze an den Ball und traf zum 2:0 (61.). Matthias Bader, der eigentlich eng am Schützen war, sah in dieser Szene nicht gut aus. Fataler war aber der Ballverlust von Marc Lorenz, der dem Treffer vorangegangen war: "Verdammt ärgerlich", fand Lorenz seinen Fehler nach dem Spiel. "Wir wussten, dass Konter das Einzige sind, das Meppen richtig gut kann - und dann laden wir sie dazu ein." Kurz darauf vergab Anton Fink die große Chance zum Anschlusstreffer: Er verschoss einen Foulelfmeter, den Schiedsrichter Benedikt Kempkes nach einem Foul von Fabian Senninger an Lorenz verhängt hatte (63.). Der schwache Schuss war eine leichte Beute für Domaschke. In den letzten zehn Minuten standen mit Fink, Dominik Stroh-Engel und Oskar Zawada drei Angreifer auf dem Platz. Und dennoch hatte KSC-Trainer Alois Schwartz völlig Recht, als er nach dem Schlusspfiff die fehlende Entschlossenheit seiner Offensivkräfte monierte: "Wir haben jetzt zehn Tore aus 11 Spielen. Das ist einfach viel zu wenig." SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Gebers, Vidovic, Senninger - Leugers, Posipal (80. Ballmert) - Kleinsorge (84. Kremer), Martin Wagner, Granatowski (73. Yao) - Girth. KSC: Uphoff - Bader (81. Zawada), Gordon, Pisot, Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Muslija (73. Camoglu), Lorenz - Schleusener, Fink (73. Stroh-Engel). Schiedsrichter: Benedikt Kempkes (Thür) - Tore: 1:0 Girth (51.), 2:0 Kleinsorge (61.) - Zuschauer: 7183 - Gelbe Karte: Posipal - Besonderes Vorkommnis: Domaschke hält Foulelfmeter von Fink (63.).

