Selbst vor Oberligist Nöttingen "großen Respekt"

Zwei Stunden nach Schlusspfiff standen immer noch einige Fans vor der Meppener Vereinskneipe "Anno 1912". Wer ein wenig zuhörte, wie die freundlichen Norddeutschen das Gesehene besprachen, verstand plötzlich erst so richtig, wie tief der Karlsruher SC gefallen ist. Denn über die Badener, die nach der 0:2-Niederlage nur noch drei Zähler vor dem letzten Tabellenplatz stehen, sprachen die Leute mit den blau-weißen Schals und Trikots, als habe da gerade der FC Bayern in ihrem Stadion gekickt. Noch gar nicht so lange her, so der Tenor, dass man gegen Wunstorf und Arminia Hannover in der Oberliga Niedersachen gespielt habe. Und nun treffen "unsere Jungs, die keine Sau kennt" auf dieses Starensemble: "Fink, Lorenz - und am Schluss kam auch noch Stroh-Engel. Boah, den hatten die nur auf der Bank."

Über das Fazit der 90 Minuten herrschte bei den Meppener Pilstrinkern allerdings ebenso Einigkeit wie über die Prominenz des Gegners: Einen "ziemlich verdienten" Sieg der eigenen Mannschaft habe man gesehen, so der Tenor. Auch wenn man das immer noch nicht so richtig glauben könne. Doch wenn die eine Mannschaft beißt, kämpft und fightet und die andere aus der besseren Spielanlage nichts macht und sich dazu stümperhafte Ballverluste leistet, dann ist ein 2:0-Sieg eben in Ordnung.

Wobei es, immerhin, für die Spieler des KSC sprach, dass sie nach dem Spiel nicht nach Ausflüchten suchten. "Die erste Halbzeit war in Ordnung", sagte Marc Lorenz und schaute dabei böse drein. "Aber das spielt keine Rolle. Wir wussten genau, das Einzige, was sie können, ist kontern. Und genau dazu haben wir sie eingeladen." Lorenz war auch deshalb so angefressen, weil er selbst es gewesen war, der mit einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung das letztlich spielentscheidende zweite Meppener Tor durch Marius Kleinsorge vorbereitet hatte. Beim ersten Treffer durch Benjamin Girth war dem jungen Marcel Mehlem das Gleiche passiert. Beide Meppener Tore fielen also nach eklatanten Fehlern bei Karlsruher Ballbesitz. Und das war wieder so ein Punkt, wegen dem man den Trainer Alois Schwartz nicht um seinen Job beneiden muss.

Die Viererkette - und das kann man trainieren - stand auch in Meppen zumindest eine Halbzeit lang ordentlich. Doch die individuellen Fehler in der Vorwärtsbewegung, die kann kein Trainer der Welt im Training ausmerzen: "Frustrierend", sei das alles, stöhnte Schwartz. "Wir verlieren den Ball in Zonen, in denen man ihn einfach nicht verlieren darf", schimpfte auch Lorenz, der sich aber nicht darüber äußern wollte, was der erneut schwache Auswärtsauftritt für die eigenen Saisonziele bedeutet. Ob man noch nach oben schauen dürfe, oder sich schon jetzt dem Kampf gegen den Abstieg in die Regionalliga widmen müsse, sei zweitrangig, sagte Lorenz unter Verweis auf das heutige Vereinspokal-Spiel beim FC Nöttingen (19 Uhr). "Am Mittwoch haben wir das Ziel, in die nächste Runde einzuziehen und die Woche darauf ist das Ziel, gegen Würzburg den nächsten Dreier in der Liga einzufahren." Tatsächlich ist der KSC wohl gut beraten, gegen den zwei Klassen tiefer angesiedelten Oberligisten voll konzentriert aufzulaufen. Langsam aber sicher wird nämlich auch die Stimmung im Umfeld gallig. Die gut 600 Fans, die die weite Strecke ins Emsland angetreten hatten, unterstützten ihr Team in Halbzeit eins noch nach Leibeskräften, ehe sie dann kurz nach dem von Anton Fink lässig vergebenen Foulelfmeter (64.) die Unterstützung einstellten. Schon eine Viertelstunde vor Schluss war der Gästeblock so gut wie leergefegt - eine Abstimmung mit Füßen, die den Karlsruher Verantwortlichen ebenso Sorgen machen müsste wie der Sturzflug des Teams in der Tabelle.

Wie sagte doch Trainer Alois Schwartz so schön? "Der Meppener Sieg geht in Ordnung, weil wir zu wenig auf die Wiese gebracht haben, um uns drei Punkte zu verdienen." Zutreffende und ehrliche Worte. Aber eben auch ein Offenbarungseid für eine Mannschaft, die vielleicht ja auch schlicht und einfach nicht die Qualität hat, die man ihr noch im Sommer zugeschrieben hat. Eines steht für Schwartz vorm Nöttingen-Spiel jedenfalls fest: "Hochmut oder Arroganz können wir uns wirklich nicht leisten. Wir werden dort ohne Angst, aber mit dem nötigen Respekt auftreten."