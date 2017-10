Dreierflut führt zum Erfolg

Rastatt

Doppelspieltage im Handball-Bezirk Rastatt (maha) - Während die einen noch Wunden lecken, scharren andere mit den Hufen in der Handball-Bezirksklasse. Die HSG Murg sinnt auf Wiedergutmachung, die Panthers Gaggenau spielen zum ersten Mal. Gleich am Dienstag müssen einige Teams wieder ran (Foto: toto).

Steinbach

Derby-Vorfreude im Rebland Steinbach (moe) - In der Handball-Südbadenliga der Männer steht für die SG Muggensturm/Kuppenheim nach dem Spiel gegen Sinzheim das nächste Derby an: In der Bühler Großsporthalle ist das Team von Benny Hofmann Gast der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: Schreiber).