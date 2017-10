Der Bann ist gebrochen

Karlsruhe

Startschuss für Baden-Marathon Karlsruhe (ket) - Auf dem Gelände der Messe Karlsruhe fällt am Sonntag, 17. September, der Startschuss für rund 7 000 Teilnehmer des Baden-Marathons. 2018 kehrt das Event wieder in sein vertrautes Umfeld rund um das Carl-Kaufmann-Stadion in Beiert heim zurück (Foto: GES). » Weitersagen (ket) - Auf dem Gelände der Messe Karlsruhe fällt am Sonntag, 17. September, der Startschuss für rund 7 000 Teilnehmer des Baden-Marathons. 2018 kehrt das Event wieder in sein vertrautes Umfeld rund um das Carl-Kaufmann-Stadion in Beiert heim zurück (Foto: GES). » - Mehr