Showdown in Mörsch Der MSC Ubstadt-Weiher geht nach dem klaren Hinspielerfolg das Rückspiel um den Einzug ins Finale der deutschen Motoball-Meisterschaft in Seelze konzentriert an. Spannend wird es in Mörsch: Der MSC Taifun empfängt Puma Kuppenheim zum Showdown. Zufrieden war Enrico Tritsch nach der 6:8-Niederlage in Kuppenheim mit seiner Mannschaft nicht. Trotzdem schaut der Übungsleiter des MSC Taifun Mörsch gewohnt selbstbewusst auf das Rückspiel: "Die ansonsten gewohnt starke Abwehrleistung konnten wir im Hinspiel nicht abrufen. Sage und schreibe acht Gegentore mussten wir hinnehmen. Jetzt heißt es: Aufstehen, Krone richten und weitergehen!" Am kommenden Samstag um 18 Uhr kommt es im Erwin-Schöffel-Stadion zum Showdown. Der MSC Puma geht mit einem knappen Zwei-Tore-Vorsprung ins entscheidende Spiel. Das Selbstbewusstsein ist auch auf Puma-Seite nach der starken Leistung im Hinspiel gegen den Südmeister groß. Die Zuschauer können sich auf mindestens 80 spannende Minuten freuen. Mit 10:1 hat der MSC Ubstadt-Weiher sein Hinspiel gegen den 1. MSC Seelze gewonnen. Der klare Sieg gegen den Nordmeister ging auch in der Höhe in Ordnung. Nun wollen die Spargelstädter im Rückspiel in Niedersachsen den letzten Schritt in Richtung Finale machen. Seelze wird auf dem heimischen Platz noch einmal alles in die Waagschale werfen. Auch wenn man beim Nordligist nur noch von theoretischen Chancen spricht. Anpfiff ist schon um 14.30 Uhr. Malsch nimmt Kurs aufs B-Pokal-Finale Mit einem Hinspielsieg im Rücken geht derweil der MSC Malsch das Halbfinale um den B-Pokal gegen Philippsburg am Samstag an. Mit 4:3 gewann Malsch das Hinspiel, nun will die junge Truppe von Trainer Andreas Fiebig am Samstagnachmittag den letzten Schritt machen, um das Finale gegen den MBV Budel zu erreichen. Das Selbstvertrauen ist groß: Drei Siege gab es bislang in den B-Pokal-Spielen. Nun soll der vierte Erfolg her, der gleichbedeutend mit der Endspielteilnahme ist. Beim MSC Philippsburg war das Ziel vor dem Wettbewerb klar: Man wollte wieder ins Finale einziehen. Doch der verletzungsbedingte Ausfall von Jan Zoll wiegt schwer. Trotzdem drückt der Goalgetter der Philippsburger die Daumen. "Die Chancen stehen für uns trotz der Niederlage gut", so Zoll. "Das Hinspiel lief etwas unglücklich für uns. Wir haben viele Chancen liegengelassen. Die Jungs werden noch einmal alles geben." Max Busse wird auf Philippsburger Seite ausfallen. Dafür springt der Routinier Klaus Berning ein. (tm)

