Gemischte Gefühle

Die Rennverläufe hielten für die Fahrer des RSV Falkenfels Bühlertal einige Überraschungen bereit, mit denen im Vorfeld kaum jemand zu rechnen wagte. In den Beginnerklassen mischten Lukas Rabe (U9), Christoph Stahl (U11) und Keneth Schenkel (Schüler) zwar ordentlich mit, verpassten aber die Endläufe jeweils knapp. In durchweg vollen Fahrerfeldern kämpften alle drei um gute Platzierungen. Besonders ärgerlich war es für Rabe, der in den Vorläufen immerhin noch einen zweiten sowie einen dritten Rang einfuhr.

Bei Brian Kleiner (Jugend+ Beginners) lief es da schon besser. Er biss sich durch die Vorläufe und holte sich anschließend im Finallauf sogar den Tagessieg.

Bei den Lizenz-Schülerinnen bestätigte Lilly Ochs ihre gute Verfassung, siegte souverän in allen Vorläufen und ließ auch im Finale nichts anbrennen. Für eine Überraschung sorgte in der selben Klasse Annika Hondmann mit Platz zwei.

Ebenenfalls nicht unbedingt auf dem Zettel hatte man Elisa Fährmann (Lizenzmädchen U13) im Vorfeld des Renntags. Mit ihrem dritten Rang wusste sie aber ebenfalls zu überzeugen.

Bei allen anderen Bühlertäler Lizenzfahrern war an diesem Tag irgendwie der Wurm drin. Mia Fährmann (U11 weiblich) erreichte das Finale leider nicht. Klara Bahrmann zog zwar in den Endlauf ein, erwischte aber einen so schlechten Start, dass sie sich mit dem sechsten Rang zufriedengeben musste. Espen Rall (U13 Jungen) blieb der Einzug in die Endläufe verwehrt. Leon Kalender tat sich in der gleichen Klasse ebenfalls schwer. Trotz allem gelang ihm der Einzug in die Ausscheidungsläufe und er zog auch ins Finale ein. Dort startete Kalender schlecht, was ihn eingangs der ersten Kurve in eine äußerst ungünstige Position brachte. Durch ein hartes Manöver eines Kontrahenten musste er in die Bremse greifen, um eine Kollision zu verhindern. Als letzter bog er in die zweite Gerade ein und startete eine fulminante Aufholjagd. Den dritten Platz in Sichtweite zog er in der dritten Kurve erneut den kürzeren und belegte schließlich den sechsten Rang.

Christian Bahrmann wagte an diesem Tag einen Ausflug in die 20-Zoll BMX-Klasse und ging bei den Männern 30+ an den Start. Nach einem ebenfalls verpatzten Start fand er nach halber Distanz wieder Anschluss und setzte zum Überholen an. Sein direkter Gegner ließ ihm aber keinen Platz. Beide berührten sich und gingen zu Boden. Dadurch war der Renntag für Bahrmann bereits nach dem ersten Vorlauf Geschichte. Gerhard Weck blieb hingegen der Cruiser-Klasse treu und belegte bei den Senioren IV den fünften Platz. (red)