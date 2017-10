Wieder Land in Sicht

So schnell kann's gehen im Fußball. Nach dem 0:4 daheim gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen, der sechsten Niederlage in Serie, lag der SV 08 Kuppenheim quasi am Boden, haderte mit sich und der Verbandsliga-Welt. Nach einem beachtlichen 3:3 in Offenburg und dem 3:2-Sieg im Pokal-Achtelfinale beim FC Auggen am Tag der Deutschen Einheit sind nun selbst im unruhigen Umfeld wieder Ruhe und Zuversicht eingekehrt.

Trainer Matthias Frieböse und die Vereinsverantwortlichen hatten trotz der Negativserie den Glauben an das radikal verjüngte Team ohnehin nie verloren, aber die Verunsicherung nach sechs Niederlagen hatte sich über die Mannschaft gelegt wie eine dunkle Wolke. Jetzt ist wieder Land in Sicht. Zwar liegt man nach neun Spieltagen immer noch drei Punkte unterm Strich, aber das Remis in Offenburg und der Pokalsieg in Auggen machen Mut, sind gut für die Moral.

Und die Kuppenheimer hätten in Offenburg sogar gewinnen können. Sie führten zur Pause mit 3:1, der klar favorisierte OFV benötigte zwei Foulelfmeter und eine direkt verwandelte Ecke zum Punktgewinn. Im Pokalspiel beim Verbandsligarivalen FC Auggen reichte es dann endlich zum ersehnten Sieg, wenngleich man nach einer 2:0-Führung erneut noch zittern musste. Sei's drum. Der SV 08 weiß jetzt wieder, dass er noch gewinnen kann.

Mit dem Wissen um die eigene Stärke lässt sich am Samstag auch das schwere Auswärtsspiel beim FC Singen 04 hoffnungsvoll angehen. Der Aufsteiger überraschte zuletzt mit einem Sieg beim 1. FC Rielasingen-Arlen und steht mit 15 Punkten auf dem fünften Platz. 21 Treffer haben die Hohentwieler bereits erzielt, allerdings auch schon 23 Gegentore kassiert.

"Wir haben in Offenburg gegen einen guten Gegner gut gespielt und uns in Auggen den Sieg hart, aber verdient erkämpft. Einstellung, Leistung und Ertrag stimmen wieder. Die Mannschaft hat verinnerlicht, dass sie in jedem Spiel ans Limit gehen muss. Jetzt wollen wir in Singen nachlegen", sagt Frieböse. Dabei gilt es, die Singener Offensivstärke einzudämmen. Umso wichtiger ist, dass der angeschlagene Abwehrrecke Denis Kolasinac spielen kann. Er tut der jungen Mannschaft mit seiner Präsenz richtig gut und hat auch die Lizenz zum Toreschießen. "Kola" traf in Offenburg und in Auggen jeweils einmal. Warum also nicht auch in Singen?