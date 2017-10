Kontinuität erhofft mit fast gleichem Team

Wie in den Vorjahren haben sich fast alle Mannschaften weiter verstärkt. In Zweibrücken setzt man auf zwei neue Ausländer sowie einen Torwart aus der DEL 2, in Bietigheim, Ravensburg und Schwenningen freut man sich über in die Heimat zurückgekehrte Ex-Profis. Eppelheim baut die Kooperation mit den Jungadlern Mannheim aus und holte erstmals zwei Spieler aus Übersee. Stuttgart und Hügelsheim setzen dagegen auf Kontinuität: Bei den Baden Rhinos kommt lediglich mit Max Häberle ein Torwart aus Bietigheim sowie mit Andreas Druzhinin ein junger Verteidiger aus Schwenningen an den Airpark. Sie ersetzen die beiden Abgänge Bastian und Hellweger. Dem neuen Trainer Terry Trenholm stehen somit drei Goalies und 19 Feldspieler zur Verfügung. Seit fünf Wochen trainieren die Rhinos auf dem Eis, die erste Hälfte traditionell beim Kooperationsverein EHC Freiburg, seit Ende September auf der eigenen kanadischen Eisfläche.

Im ersten Testspiel gewann der ESC mit 5:3 bei Aufsteiger EKU Mannheim, hatte gegenüber dem Neuling allerdings noch gehörigen Trainingsrückstand. Diesen haben die Mittelbadener bis heute hoffentlich aufgeholt. Um 20 Uhr steigen die Rhinos gegen das neu formierte Ravensburger Team in die Saison ein. Die Oberschwaben haben in der Vorbereitung mit einem Sieg über Bietigheim aufhorchen lassen und die Einschätzungen der Ligaexperten bestätigt.

Einzig Mannheim scheint leistungsmäßig abzufallen. Die anderen Teams begegnen sich auf Augenhöhe, was auf eine spannende Saison hoffen lässt. Im zweiten Auswärtsspiel am Sonntag (17 Uhr) in Schwenningen wartet gleich ein weiterer schwerer Brocken auf die Rhinos. Wollen die Nashörner vor dem ersten Heimspiel gegen Eppelheim nächste Woche nicht gleich an Boden verlieren, sollten möglichst drei Punkte zum Beginn eingefahren werden. (ndm)