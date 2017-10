Duell der Schlussmänner

Von Moritz Hirn Mit der SG Steinbach/Kappelwindeck und der Südbadenliga verhält es sich aktuell wie mit dem Cannstatter Volksfest und bayrischer Tracht: Es passt nicht zusammen. Im Fall der SG-Handballer soll sich das schon morgen Abend in der neuen Steinbacher Stadthalle gegen die SG Waldkirch/Denzlingen ändern. Ein Wasen-Besuch könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Dort haben sich die Rebländer nach bisher zwei Niederlagen nämlich den Frust von der Seele gefeiert - selbstverständlich mit Genehmigung des Trainers. Das Motto "Kopf hoch!" sei allemal besser, als selbigen in den Sand zu stecken, war die Devise von Markus Ullrich nach der Derbyklatsche gegen Muggensturm. Insofern sei es in Ordnung, wenn seine Jungs mal "einen draufmachen". Entscheidender für den Anpassungsprozess der jungen Steinbacher Truppe an die neue Liga wird aber sein, dass die SG morgen auf der Platte krachen lässt - kein einfaches Unterfangen gegen die ebenso noch sieglosen, aber robusten Gäste aus dem Schwarzwald. Wie es gehen kann, hat zuletzt die SG Muggensturm/Kuppenheim gezeigt, die in dieser Saison neben, aber vor allem auf dem Feld als eingeschworene Mannschaft funktioniert. Nicht umsonst sprach Benny Hofmann nach dem Sieg am Tag der Einheit von einer "richtig starken Teamleistung". Genau dieser Gedanke ist für den Spielertrainer auch der Schlüssel für das morgige Duell beim Oberliga-Absteiger HGW Hofweier: "Wir wollen als Team deren bessere Einzelspieler ausstechen." Das schließt aber nicht aus, dass einzelne MuKu-Spieler Verantwortung übernehmen dürfen, so wie Neuzugang Christoph Brossart es getan hat. Der Keeper zog Hedos gegen Ende mit seinen Paraden den Zahn. Wie wichtig Torhüter sind, musste auch Kalman Fenyö leidlich feststellen, der mit seinem aktuellen Verein Phönix Sinzheim am Sonntag in der Fremersberghalle seinen Ex-Club TuS Helmlingen zum Derby empfängt. "Den haben wir berühmt geschossen", sagte Fenyö über Maximilian Wolf, der am Dienstag mit 25 Paraden dafür sorgte, dass die HSG Konstanz II gegen Phönix gewann. Mit Peter Kovacs haben indes auch die Helmlinger einen Klassemann in den Reihen, nicht zu vergessen den Ex-Sinzheimer Max Zimmer. "Wer den Torhüter-Vorteil auf seiner Seite hat, hat die besseren Karten", sagt Fenyö und weiß natürlich, dass er mit Peter Fodor und Neuzugang Lotfi Hamadi - wie Fabien Winogrodzki ein Ex-Helmlinger - über zwei Könner verfügt. Wer gegen den TuS von Beginn an ran darf, soll das heutige Training zeigen. Klarer sind Fenyös Erwartungen an den Lokalkracher: "Ich erwarte eine ausgeglichene Geschichte mit voller Halle und viel Kampf - Derbys sind Derbys!" Das findet auch TuS-Trainer Dragi Paunovic, der ergänzt: "Derbys will man immer gewinnen!"

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben