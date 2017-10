Große Kasse, fette Beute

Steinbach

Derby-Vorfreude im Rebland Steinbach (moe) - In der Handball-Südbadenliga der Männer steht für die SG Muggensturm/Kuppenheim nach dem Spiel gegen Sinzheim das nächste Derby an: In der Bühler Großsporthalle ist das Team von Benny Hofmann Gast der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: Schreiber).

Komplett: Bühler Volleyballteam Bühl (win) - Die Mannschaft der Bühler Bundesliga-Volleyballer ist komplett. In der vergangenen Woche stieß während des sechstägigen Trainingslagers in Kalabrien mit dem Japaner Masahiro Yanagida (Foto: toto) nun auch der letzte Neuzugang zum Team von Trainer Ruben Wolochin.