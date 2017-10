Die Statistik spricht für die "Dörfler"

Ein großer Teil der Faszination, die der Fußball auf seine Zuschauer ausübt, liegt in seinem Wiederholungsprinzip. Wenn alte Rechnungen beglichen, hundert Mal erzählte Geschichten erzählt und mündlich überlieferte Feindschaften gepflegt werden, dann wird es richtig interessant. Derbys sind in diesem Sinne Hochfeste des Fußballs. Hier geht es um die Vorherrschaft im gemeinsamen Wohnzimmer. So auch heute wieder, wenn es nach zweijähriger Enthaltsamkeit im Hägenich zum emotionsgeladenen Bühlot-Derby zwischen dem VfB und dem SVB kommt.

In der Saison 2015/16 kreuzte man die Klingen allerdings noch im südbadischen Fußball-Oberhaus, jetzt trifft man sich zum Gipfel in der Landesliga. Es geht also heute nicht nur um die Macht an der Bühlot, sondern auch um die Tabellenführung. Die Fans werden in Scharen ins Hägenich pilgern, ihren Obolus an der Kasse entrichten, um mit ihren Teams mitzufiebern. Beste Eigenwerbung hat der VfB Bühl ja mit dem 5:3-Sieg in Elchesheim betrieben. Der SV Bühlertal leistete sich dagegen daheim gegen den TuS Oppenau seine erste Saisonniederlage und liegt nur noch zwei Zähler vor dem Erzrivalen. Das ohnehin emotionsgeladene Bühlot-Derby mutiert zum Landesliga-Spitzenspiel.

Die Statistik spricht für die "Dörfler". Am 6. September 2015 münzte der SVB auf dem Mittelberg vor 1 200 Zuschauern in den letzten Minuten einen 1:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg um. Auch das allerdings reizlose Derby im Hägenich gewann der SVB mit 2:1. Der VfB stieg aus der Verbandsliga ab, den SVB erwischte es dann ein Jahr später. In der Saison 2013/2014 prallten die beiden Erzrivalen ebenfalls in der Landesliga aufeinander, zuvor hatte man sich elf lange Jahre aus den Augen verloren.

In den 50er Jahren waren die Machtverhältnisse noch klar verteilt. Der VfB spielte in der ersten Amateurliga, der SVB kickte in der A-Klasse. Dann schlüpften allerdings die Bühlertäler jahrzehntelang in die Goliath-Rolle. Bis zum 20. September 1987. Dieser Tag ging als denkwürdiges Datum in die Annalen des VfB ein. An diesem Tag durchbrachen die Bühler erstmals nach über 20 Jahren (O-Ton des damaligen VfB-Präsidenten Tilo Trautmann: "Dass ich das noch erleben darf") ihre sieglose Serie und gewannen souverän mit 3:0. Dabei krönte VfB-Spielertrainer Manfred Sammüller seine Topleistung mit zwei Treffern. Und im Rückspiel stürmten die Bühler erstmals nach über 25 Jahren die Festung Mittelberg und brachten dem SVB die erste Saisonheimniederlage (2:3) bei. Zwei Niederlagen, die den SVB letztendlich den Landesliga-Titel kosteten.

Eine Runde später stiegen die Bühler allerdings ab und schafften erst unter Trainer Jürgen Bender in der Saison 1998/99 wieder den Sprung zurück in die Landesliga. Danach standen sich die ziemliche besten Feinde erst wieder in der Landesliga-Saison 2001/ 02 gegenüber. Beide Spiele gewann der VfB (2:0 auf dem Mittelberg, 5:0 im Hägenich). Die Bühler belegten am Ende mit Spielertrainer Alexander Hassenstein den siebten Tabellenplatz, der SVB stieg, nach dem man insgesamt 35 Jahre überbezirklich am Ball gewesen war, als Letzter ab.

Zwischenzeitlich trennten die beiden Kontrahenten dann sogar zwei Klassen, weil der VfB in der Saison 2003/2004 in die Verbandsliga aufstieg, während der SVB in der Bezirksliga rumkrebste. Erst in der Saison 2010/11 schafften die Bühlertäler unter Trainer Heiko Grajewski den Weg zurück in die Landesliga und klopften dann als Vizemeister vehement ans Verbandsliga-Tor, während sich der VfB sang- und klanglos aus dem südbadischen Fußball-Oberhaus verabschiedete. Ein Jahr später gelang dem SVB das Landesliga-Meisterstück, der VfB belegte in der Endabrechnung Platz sieben. Im Hägenich siegte der VfB am 7. September 2013 mit 1:0 (Torschütze Isa Hacalar), auf dem Mittelberg behielt der SVB am 21. März 2014 mit 2:0 die Oberhand. Zweifacher Torschütze war ausgerechnet der Ex-VfBler Daniel Schmidt.

Jetzt sieht man sich wieder, erneut in der Landesliga, im Duell Zweiter gegen Erster. Mehr Zündstoff gibt's eigentlich nicht. Die Zeiten haben sich allerdings geändert. Das Bühlot-Derby scheint in erster Linie nur noch für die Fans in beiden Lagern das wichtigste Spiel der Saison zu sein, eher weniger für die Hauptdarsteller auf dem Platz.

Oder wie ist es anders zu erklären, dass beim SVB die drei Keller-Brüder wegen der Hochzeit von Funktionär Maik Jost fehlen und VfB-Leistungsträger wie Nico Bohn sowie Marc Albrecht zurzeit durch Europa touren? Nur zur Erinnerung: So ein Derby zu verpassen, geschweige denn im Spiel gegen den Erzrivalen nicht aufgestellt zu werden, war einmal für jeden Spieler die Höchststrafe gewesen. Die Zeiten haben sich eben geändert, der Reiz des ewig-jungen Bühlot-Derbys ist aber geblieben. Auch die Häme, die der Verlierer mindestens ein halbes Jahr lang am Arbeitsplatz und an den Stammtischen ertragen muss. Und wer tut sich das schon gerne an?