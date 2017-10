Quartett wird reduziert

Der Landesliga-Absteiger Rastatt/Niederbühl tritt heute (16 Uhr) beim TVS Baden-Baden III (1:3) an. Damit bekommt es der Aufsteiger, wie schon am vergangenen Montag bei den Panthers, mit einem der beiden Aufstiegsfavoriten zu tun. Indes sollte der jüngste Auftritt dem TVS Mut machen. Bei der 26:29-Niederlage verlangte der Neuling dem Vizemeister alles ab, so dass die Murgtäler ein hartes Stück Arbeit verrichten mussten. Und nichts anderes, so die Vorstellung im Sandweierer Lager, soll heute auch der Mannschaft von HR-Trainer Martin Ehrentraut bevorstehen.

Auf eine schwere Aufgabe sind auch die Panthers Gaggenau eingestellt, wenn morgen Abend die Partie bei der TS Ottersweier II angepfiffen wird. Dass dort Vorsicht geboten ist, musste die Truppe von Christian Kohlbecker in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits erkennen, als es eine klare Niederlage setzte. Mit den beiden insgesamt gelungenen Heimauftritten im Rücken sollten die Panthers jedoch gestärkt und selbstbewusst genug sein, um die Gefahr einer Niederlage zu bannen. "Wir müssen von Beginn an hellwach sein und unsere mannschaftliche Geschlossenheit in die Waagschale werfen. Dann ist ein Auswärtssieg drin", findet Kohlbecker. Optimistisch ist aber auch die TSO gestimmt. Dazu dient zum einen das Vorjahresergebnis, zum anderen der 27:21-Erfolg gegen Steinbach/Kappelwindeck II im bislang einzigen Saisonspiel. Mit solch einer Leistung wie im Derby, betont TSO-Trainer Marcel Röll, könne auch der Gast aus dem Murgtal geärgert werden.

Ebenfalls erst morgen treffen die Reservemannschaften von Ottenhöfen und Sinzheim aufeinander. Dabei dürfte ein Duell auf Augenhöhe angesagt sein. Darauf lassen auch die Paarungen und Ergebnisse in dieser Runde schließen. Denn bei beiden Teams hießen die bisherigen Gegner HSG Murg und TuS Memprechtshofen, wobei die HSG jeweils deutlich und Memprechtshofen nur knapp mit einem Tor bezwungen worden war. ASV-Spielertrainer Hagen Kern sieht den Vorjahresvierten zwar leicht im Vorteil, doch durch die bisherigen Erfolge setze bei seinem Team eine gewisse Selbstsicherheit und Zuversicht in die eigene Leistung ein. Auch deshalb sagt Kern: "Wir wollen beide Punkte in der Schwarzwaldhalle behalten."

Zwei Spiele, zwei unglückliche Niederlagen - beim TuS Memprechtshofen ist man vor dem Nachbarschaftsduell gegen Helmlingen (1:3) gefrustet. Retten kann die Stimmung und den Saisonstart nur noch ein Sieg gegen die Südbadenliga-Reserve. "Nur ungern möchten wir auch gegen den Lokalrivalen verlieren", betont TuS-Teamsprecher Florian Trinkaus, der "einen offenen Schlagabtausch" erwartet. Ein Erfolgserlebnis benötigt auch die HSG Murg (0:4). In den ersten beiden Partien hat vor allem die Konstanz gefehlt, resümiert der neue HSG-Trainer Marc Nutto. Ziel gegen die SG Steinbach/Kappelwindeck II (2:2) sei es deshalb, volle 60 Minuten zu überzeugen und damit den Grundstein zu legen, um die ersten beiden Punkte einzufahren und dem schwachen Saisonstart entgegenzuwirken. (maha)