Den Titel im Visier

In diesem Monat startet die neue Saison in den Deutschen Schachligen. Die OSG Baden-Baden 1922 wird mit jeweils einer Männer- und Frauenmannschaft in den Bundesligen, sieben gemischten Teams in den übrigen Spielklassen sowie mehreren Jugendmannschaften an den Start gehen.

Nach der letztjährigen Vize-Meisterschaft in der Frauenbundesliga wollen die Frauen in dieser Saison den Titel zurück an die Oos holen. Verstärkt wird das Team durch die Chinesin Hou Yifan, die derzeitige Nummer eins der Weltrangliste der Frauen.

Das Männerteam, fast durchgehend mit Weltklasse-Spielern besetzt, geht in der Schachbundesliga wieder als Favorit ins Rennen. Es gilt, den Titel ein weiteres Mal zu verteidigen und damit das Dutzend an deutschen Meisterschaften vollzumachen.

Die anderen Mannschaften spielen von der 2. Bundesliga bis hinunter in die Kreisklasse. In diese Teams konnten viele junge Spielerinnen und Spieler integriert werden, eine Folge der erfolgreichen Jugendarbeit des Vereins.

Mit dem Ausbau des Trainingsangebots im Spiellokal in der Lichtentaler Allee 8 in Baden-Baden wurde die Voraussetzung für stetigen Spielernachwuchs und die Weiterentwicklung des Vereins geschaffen.(red)