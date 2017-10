Bühl "brutäler" bestraft

und Moritz Hirn

Der Slogan während der ausgelassenen Feierzeremonie im Halbkreis nach dem Prestigetriumph klang wie eine Kampfansage: "Brutal, brutäler, Bühlertäler." Der SVB ließ im einseitigen statt spannungsgeladenen Bühlot-Derby nach dem ersten Saisonrückschlag gegen Oppenau im Hägenich so richtig die Muskeln spielen. Mit dem auch in der Höhe verdienten 4:0-Auswärtssieg beim VfB Bühl untermauerte der Titelverteidiger seine Ausnahmestellung in der Liga und baute die Tabellenführung aus.

Während der Keller-Familienclan leicht beschwingt auf der Hochzeitsfeier von SVB-Vorstandsmitglied Maik Jost schwoofte - und sich auf Facebook samt Feierfoto über den hohen Sieg freute -, tanzten die Kollegen die Gastgeber auf dem Rasen nach Belieben aus. "Überzeugend, wie jeder einzelne in die Rolle reingewachsen ist. Wir wussten, dass wir hier ohne die Keller-Brüder und die anderen, die fehlten, mehr als der Gegner machen müssen. Bühl war nach dem frühen Rückstand perplex. Wir wollten zeigen: Wir entscheiden selbst über Sieg oder Niederlage", freute sich Trainer Michael Santoro, einst selbst vier Jahre im Hägenich aktiv, über das klare Statement. Die "Dörfler" beherrschten am Samstag die Zwetschgenstädter.

Von der ersten Sekunde an waren die Gäste gedankenschneller, spritziger, bissiger und ballsicherer. Die frühe Führung, als der VfB-Abwehrverbund noch komplett unsortiert war, der ehemalige Bühler Stürmer Isuf Avdimetaj Kollege Jannik Kohler schön freispielte und dieser kaltschnäuzig vollstreckte (2.), löste die totale Verkrampfung des Herausforderers aus, der nie zum Spiel fand, im Mittelfeld unterlegen war und mit ungeschickten Aktionen im eigenen Strafraum drei Elfmeter provozierte. "Ich hätte explodieren und gegen die Wand treten können", machte Alexander Hassenstein als vorbildlicher Lehrer eben dieses nicht, war aber dennoch schon zur Halbzeit bedient.

"Ich weiß nicht, was alle so gehemmt hat. Sie waren so weit weg vom eigenen Können." Das war wohl das Schmerzlichste aus VfB-Sicht: Vor der vermutlichen Landesliga-Saisonrekordkulisse von 1000 Zuschauern - und drei als "Ehrengäste" auf der benachbarten Dach-Baustelle - die bisherigen guten Saisonleistungen nicht bestätigt zu haben. Erstmals seit Hassensteins Amtsübernahme wurden seinen Schützlingen klar die Grenzen aufgezeigt. "Für einige war das vielleicht heilsam", meinte der erfahrene Coach.

So zum Beispiel für den auf der Doppel-Sechs nicht nur vor dem zweiten Gästetor überforderten Maxime Daeffler, als er den früheren VfB'ler Christian Schmidt im spitzen Strafraumwinkel über die Klinge springen ließ. Avdimetaj sagte vom Elfmeterpunkt Danke an die Ex-Kollegen (26.). Auch die robuste Rettungstat von Ali Büyükasik am Strafraum gegen den fast frei durchgebrochenen Jonas Knobelspies nach einer halben Stunde befeuerte die Bühler im weitgehend emotionslosen und daher fairen Derby nicht, leitete mit- nichten die Wende ein.

Auch nach dem Seitenwechsel gab der Gast weiter den Ton an und war dem dritten Treffer näher als der VfB dem Anschluss. Endgültig entschieden war die Chose 20 Minuten vor Schluss. Diesmal hatte Verteidiger Max Fischer im eigenen Sechzehner die Hand im Spiel, Avdimetaj blieb vom ominösen Punkt erneut cool (70.). Als "Nackenschlag" und "absolut enttäuschend" beurteilte VfB-Kapitän Fischer hernach die Leistung seines Teams: "Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten uns dagegenstemmen. Am Ende ist die Niederlage völlig verdient."

Derweil krönte Avdimetaj seinen persönlichen Glanztag - von denen er im VfB-Trikot im Vorjahr nur wenige hatte - mit dem dritten erfolgreichen Auftritt aus elf Metern, nachdem zuvor Schäfer Westermann gefoult hatte (74.). Drei Treffer hat Avdimetaj schon häufiger erzielt, nach eigenem Bekunden aber noch nie vom Punkt. Er und Westermann waren im Vorfeld als Schützen eingeteilt, als es dann ernst wurde, schnappte sich Avdimetaj die Kugel und versprach: Nico ich mach's!" Insgesamt dreimal.

"Das ist das Geilste, was es gibt", hüpfte Michael Santoro nach getaner Arbeit mit seinen Spielern um die Wette. Den Prestigeerfolg feierte er auf keiner Hochzeitsfeier. In der Zwetschgenstadt schmeckte das Feierbier als "Dörfler" eh viel besser.

VfB Bühl: Lang - A. Büyükasik (67. Welle), Fischer, Schäfer, Muscatello (85. Karcher) - Daeffler (46. S. Hacalar), Maurath, Guerin (46. Lusch), Sauer - Y. Büyükasik, Knosp.

SV Bühlertal: Gudera - Hörth, Schmidt, Kohler (73. Fritz), Litterst - Fianke, Friedmann (58. Zimmer), Westermann (82. Müller), Krauth - J. Knobelspies (77. Blaga), Avdimetaj.

Schiedsrichter: Brombacher (Kandern) - Zuschauer: 1000 - Tore: 0:1 Kohler (2.), 0:2 Avdimetaj (26., FE), 0:3 Avdimetaj (70. HE), 0:4 Avdimetaj (74., FE) - Beste Spieler: Lang - Fianke, Avdimetaj, J. Knobelspies, Westermann.