Ottenau für Kampf belohnt

Bühl

Bühlot-Derby in Bühl Bühl (red) - In der Saison 2015/16 kreuzte man die Klingen noch im südbadischen Fußball-Oberhaus, jetzt trifft man sich zum Landesliga-Hit. Es geht am Samstag zwischen dem VfB Bühl und SV Bühlertal (Foto: toto) nicht nur um die Macht an der Bühlot, sondern auch um die Spitze. » Weitersagen (red) - In der Saison 2015/16 kreuzte man die Klingen noch im südbadischen Fußball-Oberhaus, jetzt trifft man sich zum Landesliga-Hit. Es geht am Samstag zwischen dem VfB Bühl und SV Bühlertal (Foto: toto) nicht nur um die Macht an der Bühlot, sondern auch um die Spitze. » - Mehr