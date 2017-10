Hamadi zieht TuS den Zahn

Lange Zeit sah es gestern in der voll besetzten Fremersberghalle von Sinzheim nicht danach aus, als würde das ewig junge Handballderby zwischen dem gastgebenden BSV Phönix und dem TuS Helmlingen mit einem deutlichen Heimsieg enden. Es ging knapp zu in diesem umkämpften Südbadenliga-Duell, das allerdings jederzeit fair blieb. Am Ende triumphierte das Team von Kalman Fenyö mit 24:19 (9:8). Ein Ergebnis, dass völlig in Ordnung ging.

Es war sicherlich kein handballerischer Leckerbissen, den beide Teams beim Treffen alter Bekannter ablieferten. Zu nervös waren die Spieler auf beiden Seiten, leisteten sich dadurch so manchen technischen Fehler, auch in der Wurfausbeute war noch viel Luft nach oben. Das Derby lebte vom Einsatz, vom Willen und von beiden Torhütern, die herausragend hielten. Allen voran Lotfi Hamadi im Sinzheimer Tor, der seinen Ex-Kollegen schon früh den Zahn zog. "Wenn die Abwehr gut ist, dann kann auch der Torwart gut sein", lobte Matchwinner Hamadi seine Vorderleute: "Das war eine tolle Teamleistung von uns." Zwar hielt auch Max Zimmer im TuS-Tor überragend, aber Hamadi war eben in den entscheidenden Phasen einen Tick besser.

"Wir haben das heute clever gespielt. Meine Jungs haben die taktischen Vorgaben voll erfüllt. Unser Pluspunkt war die überragende Abwehr mit einem tollen Hamadi", stellte BSV-Coach Kalman Fenyö zufrieden fest. Keineswegs geknickt wegen der Niederlage war TuS-Trainer Dragi Paunovic: "Wir haben ganz ordentlich gespielt. Im Abschluss hatten wir allerdings ein paar Schwächen, da müssen wir uns noch steigern. Sinzheim hat zudem geduldiger gespielt. Gott sei Dank gibt es ja noch ein Rückspiel."

Beide Mannschaften starteten vor den rund 500 Zuschauern ziemlich nervös. Gleich dreimal in Serie war Hamadi gegen freie Helmlinger zur Stelle, doch seine Vorderleute konnten aus diesen gelungenen Abwehraktionen zunächst kein Kapital schlagen. Im Gegenteil: Der TuS ging durch Szaboles Törö mit 1:0 (5.) in Führung. Es sollte die erste und letzte des gesamten Spiels bleiben. Das Aufbauspiel von beiden Teams war in der Folge geprägt von großer Nervosität, wobei Hamadi und Zimmer dafür sorgten, dass die Torquote nieder blieb.

Zur Pause stand es 9:8, Durchgang zwei versprach also Spannung pur. Langsam aber sicher bekam Sinzheim nach dem 10:10 (33.) die Oberhand. Zwei erfolgreiche Gegenstöße von Luis Pfliehinger und zwei Treffer von Antoine Lauffenburger führten zur 14:11-Führung für den BSV (38.), aber Helmlingen steckte nicht auf. Auch nicht nach dem 18:14 (46.) durch Fabien Winogrodzki. Und als Törö den Anschluss zum 19:18 (51.) erzielte, war die Partie wieder offen. "Da haben wir dann den größeren Willen gezeigt", stellte Fenyö fest, denn beim TuS war plötzlich die Luft raus, Sinzheim enteilte auf 22:18 (Lauffenburger; 56.). Als Hamadi dann noch zweimal glänzend parierte, war Helmlingen mit den Nerven am Ende. Bezeichnend, dass Helmlingens Martin Vulic einen Freiwurf direkt ins Seitenaus warf. Der Rest war für den BSV dann nur noch reine Formsache.

Phönix Sinzheim: Hamadi, Fodor - Winogrodzki 3/2, Y. Kirschner 7, Möllering, Pfliehinger 4/1, V. Kirschner 1, Rumpf 3, Meny, Ernst, Weis, Lauffenburger 6/1, St. Pierre.

TuS Helmlingen: Zimmer, Kovacs - T. Fritz, Zimmer-Zimpfer 1, F. Fritz, Wagner 3, Vulic 1, Kraus, Müller 3, S. Reichenberger, Törö 2, Pomiankiewicz 3/3, Wöhrle 2/1, Lauppe 4.

Schiedsrichter: Uwe Wunsch/Klaus Frietsch (Sandweier) - Zuschauer: 500 - Zeitstrafen: 3 / 1 - Beste Spieler: Hamadi, Y. Kirschner / Zimmer, Wagner.