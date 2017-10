Oberachern klettert weiter

Nach dem blamablen Pokal- aus am Dienstag beim Landesligisten SC Pfullendorf ging es für die Achertäler am Samstag in erster Linie darum, die Köpfe wieder frei zu bekommen. Das gelang nach anfänglichen Schwierigkeiten eindrucksvoll, obwohl man den deutlichen Erfolg gegen das neue Oberliga-Schlusslicht auch nicht überbewerten sollte.

Weinheims Trainer Christian Schmitt sah zwar "im ersten Durchgang ein Spiel auf Augenhöhe", doch außer einem nicht konsequent zu Ende gespielten Konter war von seinem jungen Team nicht viel zu sehen.

Bereits in der 9. Minute versuchte es SVO-Neuzugang Adel Daouri in aussichtsreicher Position mit einem Heber, scheiterte aber an TSG-Keeper Levent Cetin. Die Gastgeber taten sich gegen die gut organisierte Weinheimer Defensive lange Zeit schwer, eine Lücke zu finden. Leon Koppisch konnte in letzter Sekunde gegen den fleißigen Emanuele Giardini klären, die nachfolgende Ecke setzte Luca Fritz per Kopf einen Meter über Cetins Kasten (31.). Den Bann brach schließlich Defensivakteur Timo Schwenk, der in Minute 34 einen Freistoß aus 25 Metern zum 1:0 ins linke Weinheimer Eck zirkelte. Kurz vor der Pause hatte Nico Huber den zweiten Treffer auf dem Fuß. Dieser lag in Durchgang zwei förmlich in der Luft, doch es dauerte bis zur 65. Minute, ehe er Adel Daouri per Direktabnahme nach Zuspiel von Gabriel Gallus gelang.

Nur einmal kam für den SVO so etwas wie Gefahr auf, als Yannik Schneider das Leder aus guter Position weit am Gehäuse des kaum beschäftigten Julien Guthleber vorbei setzte (68.). Sechs Minuten später war für den bereits mit Gelb vorbelasteten Weinheimer Schluss, weil ihn der sonst gut leitende Schiedsrichter Manuel Dürr (Rohrdorf) mit einer nicht nachvollziehbaren Ampelkarte bestrafte.

In der 80. Minute traf dann der nach seiner langen Verletzungspause kurz zuvor eingewechselte Pascal Sattelberger zum 3:0. Spätestens jetzt war das Spiel endgültig gelaufen. Den Schlusspunkt setzte Fabian Herrmann mit dem 4:0 (87.).

Oberachern: Guthleber, Noé, Fritz, Armbruster, Huber (86. Petric), Giardini, Gallus(67. Herrmann), Decherf (76. Sattelberger), Schwenk, Feger, Daouri (78. M. Krebs).

Weinheim: Cetin, Koppisch, Karlidag, Köse (57. Njie), Goudar (62. Keller), Cermjani (57. Kaul), Yahaya, Meis (72. Güder), Schneider, Engel, Roumeliotis.

Tore: 1:0 Schwenk (34.), 2:0 Daouri (65.), 3:0 Sattelberger (80.), 4:0 Herrmann (87.) - Schiedsrichter: Manuel Dürr (Rohrdorf) - Zuschauer: 250 - Gelb-Rote Karte: Schneider (TSG/.74.). (RM)