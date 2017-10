Siegreiche Nashörner Damit hätten wohl die Wenigsten gerechnet: Die Baden Rhinos haben auch das zweite Spiel am Wochenende in der Eishockey-Regionalliga gewonnen und am Sonntagabend in Schwenningen mit einem 4:1-Auswärtssieg einen perfekten Saisonstart hingelegt. Dies gelang den Nashörnern vom Baden Airpark zuletzt in der Saison 2012/13 als die ersten neun Spiele gewonnen wurden und man später im Finale stand. "Soweit denken wir noch nicht, aber das heute war schon mal eine tolle Mannschaftsleistung, auf die wir aufbauen möchten" sagte ein zufriedener Kapitän Math Fleury. Gegenüber dem Freitagspiel fehlte Center Dennis Walther, so dass Terry Trenholm genau drei Reihen auf das Eis schicken konnte. Die Defensive der Rhinos stand gut, nur nach vorne hatte der ESC in den ersten zehn Minuten kaum Torabschlüsse zu verzeichnen. Dies sollte sich in der zwölften Minute in eigener Unterzahl schlagartig ändern, als Cedrick Duhamel nach feiner Vorarbeit von Fleury die Hügelsheimer Führung erzielte. In der Folge war es ein Spiel auf Augenhöhe, zwar hatte Schwenningen die besseren Möglichkeiten, aber die Rhinos einen erneut bärenstarken Max Häberle im Tor stehen. Ab dem zweiten Abschnitt gelang es den Gästen aus Nordbaden immer mehr die Oberhand zu gewinnen. Die Folge war das 2:0 durch Routinier Rouven Siel (28.). Kompakt und souverän spielten die Rhinos den Mittelabschnitt herunter und gingen mit der Zwei-Toreführung in den Schlussakt. Hier durften sich die Rhinos nach einer Zeigerumdrehung in Überzahl versuchen und benötigten dabei genau 58 Sekunden, um das 3:0 durch Maxim Engel zu erzielen. Schwenningen versuchte nun mit allen Mitteln das Spiel noch zu drehen. Kommissar Zufall sollte das Spiel in der 53. Minute doch noch spannend machen, als nach Bullygewinn im Hügelsheimer Drittel Thome auf das Tor schoss und der Puck von Friedbergers Rücken unhaltbar für Häberle zum 1:3 einschlug. Die Rhinos schienen in der folgenden Phase kurz die ansonsten gute Zuordnung zu verlieren, hielten dem Druck aber stand. Drei Minuten vor dem Ende machte Marco Trenholm mit dem 4:1 alles klar. Am Samstag kommt es um 19.30 Uhr zum ersten Heimspiel gegen die Eisbären Eppelheim. (ndm)

