Trio mit maximaler Punkteausbeute Ein Trio weist in der Handball-Bezirksklasse nach drei Runden die maximale Ausbeute von 6:0 Punkten auf. Im Duell zweier bislang noch ungeschlagener Teams musste die Reserve des ASV Ottenhöfen gegen den BSV Sinzheim II mit 21:25 ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. TVS Baden-Baden III - HR Rastatt/N. 21:35. Die Gäste erwischten den besseren Start und führten nach neun Minuten mit 5:1. Der TVS war in der Folge durchaus ebenbürtig, ließ aber gute Möglichkeiten zu häufig ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel (Halbzeit 9:14) gelang es der HR schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Beim Zwischenstand von 13:23 in der 41. Minute war die Partie vorzeitig entschieden. Tore für Baden-Baden: Schulz 6/3, Holfelder, Hini je 4, Diebold, Maier je 2, Kuypers, Schott, Baum je 1 - für Rastatt: Drews 7, Amann 6, Wenzel 4, Schiff, Pütsch, Djuric je 3, Wenzel, Hänel, Kugele, Behrendt je 2, Schweitzer 1. TuS Memprechtshofen - TuS Helmlingen II 30:25. In der ersten Hälfte taten sich die Gastgeber noch schwer. Die "Römer" legten zwar immer ein bis zwei Tore vor, konnten sich aber nie entscheidend absetzen. Nach der Pause (14:14) ging Helmlingen zunächst in Führung, doch dann kam der Memphis-Express ins Rollen. Binnen weniger Minuten schraubten die Hausherren das Ergebnis auf 21:16 (40.). Mit Ruhe und Geduld baute der TuS den Abstand weiter aus (29:22/57.). Tore für Memprechtshofen: Lacker, Düsing je 6, Clemens 4/4, Fuchs, Trinkaus, Schneider je 3, Geibel 2, Urban, Neuschütz, Leidecker je 1 - für Helmlingen: Lauppe 7/3, Bertsch 4, Posavec 4/1, Kraus, Karch je 3, Zervas, Ratey je 1. HSG Murg SG Steinbach/K. II 33:18. Die HSG legte den besseren Start hin (5:2). Bis zur 28. Minute hielten die Gäste Anschluss (12:8), ehe ein 4:0-Lauf in den letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit andeutete, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln würde. Nach der Pause (16:8) erhöhten die Hausherren sofort auf zehn Tore Differenz (18:8/33.). Den Vorsprung bauten die Murgtäler kontinuierlich aus (22:11/40. und 27:13/50.). Tore für HSG: Unger 10, F. Gerstner 8, Grässel 6/2, F. Schaal, P. Schaal je 3, Albrecht, Baier, Müller je 1 - für Steinbach: Elies, Gangloff, Gemeinhardt, Keller je 3, Höll 3/2, Misetic 2, Gartner 1. ASV Ottenhöfen II - BSV Sinzheim II 21:25. Wähnten sich die Gastgeber in der achten Minute angesichts einer stattlichen 6:2-Führung noch in Sicherheit, sollte die Luft bald raus sein. Bereits acht Minuten später lag Ottenhöfen 7:8 zurück. Zur Halbzeit sah man sich zwar wieder vorne (12:11), dennoch wusste es der ASV nicht zu verhindern, dass die Gäste nunmehr immer wieder vorlegten. Aufgrund vieler Fehlpässen und reichlich Fehlwürfen gelang es dem ASV nicht, das Spiel nochmals zu wenden. Tore für Ottenhöfen: Bohnert 6, Kern 5/1, Huber 4, Volz 2, Kopp, Hils, Schmälzle, Fischer je 1 - für Sinzheim: M. Walter 9, Huck 8, K. Walter 2, Rumpf 2/1, Ernst, Richter, M. Walter, Schmitz je 1. TS Ottersweier II - Panthers Gaggenau 15:27. Die TSO hatte an diesem Tag nicht die Form, die Panthers zu ärgern. Zumal die Gäste von Anfang an hoch motiviert und vor allem in der Defensive sehr aggressiv zu Werke gegangen waren. Nach zehn Minuten stand es 4:6. In der Folgezeit häuften sich die Fehler bei der TSO und für die Gäste war es ein leichtes, diese in einfache Tore umzuwandeln. Nach 24 Minuten war das Spiel beim Stand von 4:14 bereits entschieden, mit 6:18 wurden die Seiten gewechselt. Im zweiten Abschnitt verkürzte die TSO zwischenzeitlich auf acht Tore (13:21/43.). Mehr war für die Hausherren nicht drin. Tore für Ottersweier: M. Seiler 4/1, Holden 3, Krumpolt 2, Röll, Schababerle, Huck, Keck, Burger je 1, T. Seiler 1/1 - für Gaggenau: Kühn 6, Isufi 4, Wagner 4/2, Martin, Sänger je 3, Koinzer, Huber je 2, Lang, Deck, Höwing je 1. In der Kreisklasse A baute die dritte Mannschaft der SG Steinbach/Kappelwindeck in einem Torfestival (44:36 bei der HSG Murg II) ihre Erfolgsserie auf vier Spiele aus. Die HR Rastatt/Niederbühl II unterlag überraschend beim bis dato punktlosen TuS Großweier II mit 24:25. (maha)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Steinbach

Vier Tagessiege für Steinbacher Steinbach (red) - Der Steinbacher Leichtathletik-Nachwuchs (Foto: rawo) verbuchte vier Tagessiege beim Mehrkampfmeeting in Schutterwald. Für eine positive Überraschung sorgte Joshua Braun in der Jugendklasse U 20. Bei seinem ersten Zehnkampf siegte er überlegen. » Weitersagen (red) - Der Steinbacher Leichtathletik-Nachwuchs (Foto: rawo) verbuchte vier Tagessiege beim Mehrkampfmeeting in Schutterwald. Für eine positive Überraschung sorgte Joshua Braun in der Jugendklasse U 20. Bei seinem ersten Zehnkampf siegte er überlegen. » - Mehr