Nass wird man sowieso

Wind, vor allem braucht es Wind! Mindestens zwölf Knoten sollten es sein. Dann spannt sich der Lenkdrachen gen Himmel auf und Maya Kowa muss kräftig den Bügel festhalten, um mit ihrem Board über die Wellen zu reiten. Kowa ist Kitesurferin. Für sie geht es derzeit immer höher und weiter - und das nicht nur bei ihren Sprüngen. Bei der Kitesurf-Europameisterschaft in Italien durfte sie das kürzlich beweisen.

Dort ging es fast schon wildromantisch zu: "Ich habe im Zelt direkt am Strand geschlafen", erzählt die 15-jährige Sportlerin aus Elchesheim-Illingen. Während bei solch internationalen Wettkämpfen anderer Sportarten eher Hotels als Unterkunft dienen, sei Zelten bei den Surfern nicht unüblich. Passend zum "Surferstyle" eben: ganz lässig und gediegen. "Zum Surfen gehört mehr dazu als der Sport", erzählt Kowa. Der Spaß komme im Normalfall nie zu kurz. Aber der Neuntklässlerin geht es auch um gute Resultate und Siege bei ihren Starts, das macht sie unmissverständlich klar.

Dieser Ehrgeiz zahlt sich aus: Bei der Europameisterschaft im Juli belegte sie in ihrer Altersklasse den vierten Platz. Und das, obwohl sie erst seit Anfang dieses Jahres im "Youth Team Germany Slalom" ist. "Ich wollte unbedingt Wettkämpfe fahren", erzählt Kowa von ihrer Intention, sich bei der "German Kitesurfing Association" und der Agentur "Choppy Water", die in Deutschland für die Organisation der Wettkämpfe zuständig sind, zu melden. Sie präsentierte sich in einem Video - und war fortan Teil des Teams.

Die EM war ihr erstes internationales Turnier, das nächste soll folgen: Irgendwann vor den Osterferien 2018 (Kowa: "Die Organisation rund um das Kitesurfen ist nicht so gut.") findet die Qualifikation für die Olympischen Jugendspiele im nächsten Jahr in Argentinien statt. Dort will die junge Sportlerin in ihrer Disziplin Slalom gern dabei sein. National war sie in diesem Jahr bei drei Wettbewerben - im Fachjargon Tourstopps genannt - der Multivan-Kitesurf-Masters, quasi die deutschen Meisterschaften, am Start. Auf Usedom, Norderney und Sylt stürzte sie sich dabei als jüngste Teilnehmerin in die Wellen.

"Es sieht schon lustig aus, wenn das kleine Mädchen mit ihrem großen Equipment auf Reisen geht", amüsiert sich Kowas Vater Andreas. Denn der Rollkoffer mit dem Kite-Material ist gut 1,80 Meter hoch, rund 35 Kilogramm gilt es für die 1,50 Meter große Sportlerin zu schleppen. Die Eltern Andreas und Petra unterstützen ihre Tochter so gut es geht. Schließlich kommt Kowas Lust auf die Kombination Sport, Wasser und Wind nicht von ungefähr: Am Epplesee und auf dem Goldkanal surft Mama Petra "schon immer", Papa Andreas kitet seit fünf Jahren - und seit vier Jahren macht das auch Maya. Von Vorteil ist natürlich, dass die ganze Familie - auch die beiden Söhne - mitzieht. Denn Andreas Kowa verrät: "Unsere Urlaube verbringen wir dort, wo man gut surfen kann."

Während sich die Schülerin vor Ort beim TV Muggensturm mit turnen fit hält, trainiert sie das Kiten hauptsächlich in der schulfreien Zeit: an Ostern, Pfingsten und in den Weihnachtsferien in Südfrankreich, im Sommer in Griechenland und in den freien Tagen im Herbst in Dänemark. Dafür wird das familieneigene Wohnmobil stets vollgepackt, ohne das die "Reisen gar nicht möglich wären", so Andreas Kowa.

Egal bei welchem Wetter, die surfbegeisterten Kowas wagen sich aufs Brett. "Alle Kitesurfer haben eine Wetter-App auf dem Handy, da guckt keiner nach Sonne oder Regen. Es geht nur um den Wind", erklärt Kowa. Denn: "Von unten kommt ja sowieso Wasser."