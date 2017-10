TVB-Nachwuchs überzeugt in Rheinstetten

Mit einer erfolgversprechenden Nachwuchsmannschaft nahm das Schwimmteam des TV Bühl beim Schwimmfest in Rheinstetten teil. Mit elf Gold-, zehn Silber- und fünf Bronzemedaillen zeigte sich das Trainergespann um Felix Scheumann und Philipp Wolge überaus zufrieden. 39 Bestzeiten bei 44 Starts zeigten zudem, dass in den vergangenen Wochen seit dem Saisonstart die richtigen Trainingsschwerpunkte gesetzt wurden, heißt es in einer Mitteilung.

Helena Jurack (2009) siegte viermal überlegten bei vier Starts. Ebenso erfolgreich war Nils Braun. Er siegte im gleichen Jahrgang in der männlichen Konkurrenz ebenfalls über alle vier gemeldeten Strecken. Über 50 Meter Rücken, Brust und Kraul sowie über 25 Meter Kraul konnten beide als Tagesschnellste in ihrem Jahrgang das Wasser verlassen. Drei weitere Goldmedaillen sicherte sich Hannes Kaiser im Jahrgang 2008. Seine Bilanz ergänzte er mit zwei zweiten Plätzen. Die weiteren Medaillengewinner Helena Langner (2008) mit fünf Silber- und einer Bronzemedaille, Maksim Enderle (2007) mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille, Sina Kühn (2006) mit einer Silbermedaille und Zoe Kühnen (2008) mit drei Bronzemedaillen komplettierten die Bühler Ausbeute. Alle sieben Schwimmer gehören beim nächsten Nachwuchswettkampf in Stutensee ebenfalls zu den Medaillenkandidaten des Bühler Teams. Dort starten dann auch Juliane Leppert und Svenja Böhm (beide 2008), die beide in Rheinstetten ohne Podiumsplatzierung waren.

Für Philipp Wolge, der das Team in Rheinstetten betreute, waren aber nicht nur die Bestzeiten und Platzierungen von Bedeutung: "Das wichtigste war, dass ich vieles analysieren konnte." So werden Felix Scheumann und er in den kommenden Trainingswochen weiter an den Schwimmtechniken in allen vier Lagen arbeiten.

Gutes Abschneiden in Huchenfeld

Erfreulich verlief auch der Auftritt des TV Bühl in Huchenfeld bei Pforzheim, wo einige ganz junge Sportler am Start waren, die bisher noch kaum noch wenig Wettkampferfahrung sammeln konnten. Umso erfreulicher war die dennoch die Ausbeute, die der von Isabell Neinass trainierte Nachwuchs aus dem Wasser fischte: Silbermedaillen gab es für Marlon Mast und Elise Gonda, Koen Dusamos durfte sich über Bronze freuen. (red)