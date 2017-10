500 Spiele und kein bisschen müde Karl-Heinz, genannt "Charly", Körbel ist mit 602 Spielen für Eintracht Frankfurt der Bundesliga-Rekordhalter. Kris Oldach kann da nur müde lächeln. Der Fußballer war in den vergangenen zwei Jahrzehnten unter anderem für den SV Neusatz, den SV Linx, den VfB Bühl, den FC Schwarzach - vor allem aber für den SV Sasbach am Ball. Dort hat der 40-jährige Offensivakteur am vergangenen Wochenende sein sage und schreibe 500. Spiel bestritten - allein für den SVS. BT-Redakteur Moritz Hirn hat dies zum Anlass genommen, um beim Routinier nachzufragen, wie viele denn noch folgen sollen. BT: Herr Oldach, 500 Spiele für den SV Sasbach sind eine sensationelle Marke. Wer hat denn so ganz penibel mitgezählt? Kris Oldach: Das steht immer im Statistik-Teil des Vereinsheftes zu den Heimspielen. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich mal damit angefangen habe (lacht). Ich kann aber bestätigen, dass die Zahlen korrekt sind. Ich bin ja jetzt in der 18. Saison in der "Ersten" für den SVS. BT: Gutes Stichwort: Sie haben noch bei anderen Clubs gespielt, insgesamt ist es aktuell ihre 23. Saison bei den Senioren. Wie viele Spiele haben Sie insgesamt in den Beinen? Oldach: Ich war fünf Spielzeiten woanders, verletzt war ich nie, Urlaub auch nicht - also grob: Fünf x 30 = 150. Insgesamt sind es also rund 650. Plus zwei Spiele für Neusatz als A-Jugendlicher! BT: Wenn wir gerade bei Statistiken sind: Wie viele Tore haben Sie gezählt? Oldach: Die Zahl für den SVS steht noch bei 224, aber der Trainer lässt mich ja nicht mehr nach vorne (lacht). Für Bühl waren es 17, 25 für Schwarzach, drei für Neusatz sowie eins in Linx. BT: Gibt es eine Partie, die Ihnen besonders präsent ist? Bei der Menge wäre das eine echte Gedächtnisleistung ... Oldach: Da würde ich spontan unsere beiden Aufstiegsspiele in der vergangenen Runde (gegen den VfR Willstätt/Anmerkung der Redaktion) nennen, vor einer Wahnsinnskulisse. Aus persönlicher Sicht fällt mir ein 4:3 gegen Bühlertal ein, bei dem ich alle vier Tore gemacht habe! BT: Ab einem gewissen Alter muss man an die Zeit nach der Karriere denken. Da sind sie schon weit fortgeschritten, schließlich wurden Sie jüngst zum ersten Vorsitzenden des SV Sasbach gewählt. Wie viele Spiele genehmigt der Vereinsboss Oldach dem Spieler Oldach noch? Oldach (lacht): Diese Runde spiele ich sicher noch zu Ende - sofern der Trainer mich lässt. Wir haben viele junge Spieler in der Mannschaft, die drücken den Schnitt wieder nach unten. Zum Glück habe ich eine tolle Frau und zwei tolle Mädchen, die übrigens bei den Bambinis beziehungsweise der F-Jugend des SVS spielen, die mich in dieser Doppelfunktion unterstützen. Mal schauen, wie lange sie dass noch mitmachen ...

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben