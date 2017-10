Lehrstunde für die Colors

Von Anfang an war das Team von Coach Brandon Johnson beim Ligaprimus chancenlos. Lukas Schäfer setzte hier bereits mit elf seiner insgesamt 26 Punkten und mehreren "Dreiern" die erste Duftmarke zum 29:14 im ersten Viertel. Im zweiten Abschnitt ein ähnliches Bild: Alle Bemühungen der Colors, sich gegen den stark beginnenden Gegner zu stemmen, schlugen fehl. Zu unpräzise oder glücklos waren die Abschlüsse der Kurstädter. Im Gegenzug machte das Heimteam bei jedem Angriff Punkte, so dass es nach einem 25:12 mit 54:26 in die Halbzeit ging. Selbst kurzfristige Umstellungen von Zonen- auf Manndeckung konnten die Flut der zielsicheren Distanzwürfe nicht verhindern - zu gut war einfach die Leistung des Titelaspiranten an diesem Tag.

Nicht verwunderlich, dass Freiburg auch das dritte Viertel mit 29:19 für sich entschied. Vor dem Schlussviertel (45:83) hatte das UCBB-Team bereits einen uneinholbaren Rückstand von 38 Punkten, der sich bis zum Schlusspfiff gar noch auf 52 Punkte erhöhte. Es war somit die höchste Niederlage in der noch jungen Vereinsgeschichte.

Nach dem Schlusspfiff trat zwar bei den Baden-Badener Ernüchterung ein, aber kurz darauf gab man sich dann auch schon wieder kämpferisch. "Freiburg darf nicht unser Maßstab sein, wir haben in den beiden ersten Spielen bereits gezeigt, dass wir in der Oberliga mithalten können", so die einhellige Meinung der Vorstandschaft. Jetzt heißt es: "Mund abwischen und die SG Mannheim schlagen, zumal es uns gelungen ist, uns mit dem regionalligaerfahrenen Florian Münch von der BG Karlsruhe zu verstärken", so die Leitung weiter. Gelegenheit dafür ist bereits am nächsten Samstag vor heimischem Publikum. Gegen die SG Mannheim will man sich dann im Schulzentrum-West für die herbe Niederlage rehabilitieren.

Punkte für die UCBB: Faff 15, Bangham 14, May, Schmidt je 7, Hallak 6, Baumer 5, Belle 4, Vukovic 3.

Unglücklich verlief auch die Partie am Wochenende des UCBB-Reserveteams in der Kreisliga A gegen die PS Karlsruhe Lions IV. Völlig unnötig wurde die Auswärtspartie in der Fächerstadt mit 70:76 verloren. Lange hatte es danach ausgesehen, dass eine Aufholjagd im Schlussviertel doch noch langen würde, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Zu viele individuelle Fehler in den beiden finalen Spielminuten machten die Hoffnungen aber letztendlich zunichte. (red)