Ochs und Kalender rasen zum Cup-Titel

Die ersten Rennen werden traditionell in den Beginnersklassen bestritten. Hier trat Jonas Doninger in der Altersklasse U13 an, verpasste allerdings den Einzug ins Finale um Speichenbreite. In der Jahresgesamtwertung reihte er sich damit als jahrgangsjüngerer Fahrer auf Position neun ein. Rico Feist belegte in derselben Klasse den fünften Platz.

Keneth Schenkel konnte seinen Kontrahenten bei den Schülern gut Paroli bieten, ging jedoch im Finale zu Boden, was sich in einem sechsten Rang in der Tageswertung sowie einem zwölften Rang in der Gesamtwertung niederschlug. Ebenfalls bei den Schülern belegte Lilly Neidinger, die in diesem Jahr ihre ersten BMX-Meter absolvierte, einen 15. Rang in dieser ansonsten ausschließlich männlich besetzten Klasse.

Als RSV-Beginner des Jahres ist Brian Kleiner in der Klasse "Jugend plus" hervorzuheben, dessen Leistungen sich das ganze Jahr über sukzessive steigerten. Wie bereits in dem ein oder anderen Rennen zuvor, legte er trotz eines Sturzes im ersten Vorlaufrennen einen Tagessieg hin. In der Jahresgesamtwertung brachte ihm das einen hervorragenden zweiten Platz ein. In den Beginnersklassen platzierten sich weitere Fahrer wie folgt: Johnny Wurz (U7, 15. Platz), Lukas Rabe (U9, 24.), Linus Bross (U11, 24.), Christoph Stahl (U11, 29.) und Dennis Luding (U11, 30.).

Mia Fährmann und Klara Bahrmann waren bei den Lizenzmädels der Altersklasse U11 unterwegs. Bahrmann, die als einziges RSV-Mitglied alle Rennen der Serie bestritt, legte im Finale einen guten Start hin. In der ersten Kurve machten ihre direkten Kontrahenten dann die Türe zu. Bis ins Ziel reichte es für sie nicht, die Plätze erneut gutzumachen, so dass sie sich mit einem fünften Platz zufriedengeben musste. Damit wurde sie auch Fünfte in der Jahreswertung. Fährmann schloss den Renntag als Siebte, und die Gesamtwertung an achter Position ab. Elisa Fährmann wurde Fünfte, in der Endwertung der U-13-Lizenzklasse Vierte.

Bei den Lizenz-Schülerinnen war es erneut Lilly Ochs, die die Tageswertung für sich entschied und sich damit den Cup-Titel bescherte. Auf Platz zwei folgt Xenia Schenkel, für die an diesem Tag ein dritter Rang heraussprang. Annika Hondmann wurde in derselben Klasse Gesamtjahresvierte.

Laura Peter, eine der erfahrensten Bühlertäler Fahrerinnen und in der Lizenzklasse "Jugend plus weiblich" unterwegs, nahm an diesem Tag den Pokal für den dritten Platz entgegen und belegte in der Gesamtwertung den vierten Rang.

Bei den U-13-Jungs machte Leon Kalender die Gesamtwertung perfekt und krönte sich in einer Klasse als jahrgangsjüngerer Fahrer zum Cup-Sieger 2017. Damit stellte er seine Klasse heraus und wurde dem Status als Kaderfahrer gerecht. Auch Simon Doninger, in der Gesamtwertung Sechster, und Espen Rall mit einem 17. Rang in der Jahreswertung zeigten ihr Können. Trotz Verletzungspech zu Saisonmitte - einhergehend mit vielen Fehlpunkten - steht für Robin Kalender zum Saisonende ein achter Gesamtrang bei den Lizenzfahrern der Jugendklasse in der Tabelle. Matteo Kron belegte in dieser Klasse den 28. Rang.

Bei den Senioren I wurde Christian Bahrmann an diesem Renntag Zweiter. Damit festigte er seinen Platz in der Gesamtwertung und wurde "BaWü-Cup-Sieger 2017". Gerhard Weck kam an diesem Tag bei den Senioren IV als Fünfter ins Ziel. Auch in der Gesamtwertung belegt er den fünften Rang. Des Weiteren waren in diesem Jahr Sandy Bross und Franziska Roy bei den Frauen in der 24-Zoll-Cruiserklasse unterwegs. Bross steht an vierter, Roy an fünfter Stelle der Wertung. Am Wochenende gehen noch einige Fahrer beim Bundesligafinale in Kornwestheim an den Start. (red)