Mercan fegt seine Gegner von der Matte Erfolgreich präsentierten sich zuletzt die Taekwondosportler des Kampfsportteams Bühl-Rastatt bei den Internationalen Deutschen Taekwondo-Meisterschaft in Troisdorf bei Köln. Insgesamt holten die Bühler und Rastatter Taekwondokämpfer drei erste, einen zweiten sowie einen dritten Platz. Alle Wettkampfdisziplinen des Taekwondo wie Formenlauf, Bruchtest und Leichtkontaktwettkampf wurden bei diesen Meisterschaften angeboten. Aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland waren rund 400 Athleten angereist, um sich zu messen. Für das Kampfsportteam Bühl-Rastatt starteten Jenny Dahlström, Luka Radic, Nick Gretz, Halil Mercan, Dimitry Wagner, Nicolas Risse und Stefan Huber jeweils im Leichtkontakt Wettkampf. Luka Radic trat in der Kidsklasse bis 150 Zentimeter der Schwarzgurte an. Er wiederholte seinen Erfolg vom vergangenen Jahr souverän und stand zum Schluss ganz oben auf dem Treppchen. In der Farbgurtklasse bis 150 Zentimeter kämpfte sich Nick Gretz bis ins Halbfinale gut durch. Im Halbfinale musste er sich dann aber knapp geschlagen geben und belegte am Ende den undankbaren vierten Rang. Halil Mercan fegte in der Jugendklasse der Farbgurte bis 170 Zentimeter seine Gegner förmlich von der Matte. Er gewann all seine Duelle einschließlich des Finales ohne einen Gegentreffer und wurde verdient Erster. Bei den jugendlichen Farbgurten über 180 Zentimeter erreichte Dimitry Wagner einen unglücklichen vierten Platz. Nicolas Risse erreichte bei den Erwachsenen Farbgurten souverän das Finale. Dort musste er sich dann allerdings mit 2:6 Punkten geschlagen geben und wurde deutscher Vizemeister. Stefan Huber erreichte bei den Schwarzgurten über 83 Kilogramm den dritten Platz. Jenny Dahlström startete bei den Frauen im Leichtkontakt-Durchkämpfen in der Klasse bis 68 Kilogramm. Motiviert von den vorangegangenen Erfolgen ihrer Teamkollegen marschierte sie ebenfalls bis in das große Finale durch und kontrollierte dort ihre Gegnerin. Mit Kicks und schnellen Schlägen hatte ihre Kontrahentin nicht den Hauch einer Chance. Am Ende gab ihre Rivalin sogar auf und Dahlström sicherte sich den deutschen Meistertitel. (red)

