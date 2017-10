Frischzellenkur für den Teamgedanken

Mit viel Hoffnungen gestartet, doch am Ende verlief die Saison 2016/17 für die Bühler Volleyballer enttäuschend. Zwar war die Mannschaft prominent besetzt, doch immer wieder musste Trainer Ruben Wolochin Ausfälle verkraften und viel experimentieren. Der siebte Platz nach Ende der Hauptrunde war weniger als erhofft, angesichts der widrigen Umstände aber wohl das, was realistischerweise erwartet werden konnte.

Letztlich war dies noch den Folgen der finanziellen Wirren rund um den Abgang von Manager Jorgo Vlachojannis geschuldet. Ein wichtiger Sponsor sprang ab und nach dem Konkurs der alten Betreibergesellschaft konnte erst sehr spät mit dem Aufbau der neuen Mannschaft begonnen werden. Der Markt war da weitgehend abgegrast, Bühl hatte Mühe, eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufs Feld zu bringen. Die vielen alternden Stars erwiesen sich zudem als verletzungsanfällig und die Bisons humpelten am Ende nur mit Mühe über die Ziellinie. Für Erfolgstrainer Ruben Wolochin war es die schlechteste Platzierung in den sechs Jahren, in denen er für die sportlichen Belange bei den Bisons zuständig ist. Lediglich in der Restsaison 2010/11, in der er Mitte März das Kommando von Vorgänger Lukas Mark übernahm, lief es schlechter. Die neue Saison, die am Wochenende beginnt, verspricht nun aber erfrischenden Volleyball einer stark verjüngten Mannschaft. Schon frühzeitig waren die Planungen abgeschlossen und mit Mario Schmidgall, Corbin Balster und Yannick Goralik wurden gleich drei deutsche Talente verpflichtet. Mit gerade mal 30 Jahren ist der neue Zuspieler Olexandr Dmytriiev nun der mit Abstand älteste Spieler im Team, gefolgt von Libero Tomas Ruiz und Außenangreifer Yanagida Masahiro, die beide erst 25 Jahre alt sind. Iurii Kruzhkov, David Petterson und Chris Zuidberg bringen bereits viel internationale Erfahrung mit, während Anton Qafarena erst am Beginn seiner Karriere steht. Ergänzt wird der Kader durch Talente aus dem eigenen Nachwuchs, die normalerweise in der Oberliga im Einsatz sind, denen aber mittelfristig der Sprung nach oben zugetraut werden kann.

Platz unter den ersten Acht als Mindestziel

Nach den Erwartungen für die neue Saison gefragt, gibt sich Wolochin angesichts des umgekrempelten Kaders zurückhaltend. Mindestziel sei ein Platz unter den ersten Acht, alles Weitere müsse sich im Saisonverlauf ergeben. Die Zurückhaltung ist mit Blick auf die Konkurrenz verständlich, denn auch die anderen Bundesligisten haben teilweise spürbar nachgebessert, die Ausgangslage ist offen wie schon lange nicht mehr. Und auf Bühl warten gleich zum Auftakt einige markante Standortbestimmungen. Im Heimspiel gegen den Dritten der Vorsaison, die United Volleys Rhein-Main, geht es ebenso zur Sache, wie beim ersten Auswärtsspiel gegen Rückkehrer Haching. Zwei Niederlagen zum Auftakt sind nicht ausgeschlossen - und schon würde man gegen die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen unter Zugzwang stehen, zumal anschließend in Friedrichshafen der nächste Kracher auf die Bühler wartet.

Auf der anderen Seite steht allerdings eine Mannschaft, die sich schon jetzt als Team bezeichnen lassen kann. Libero Ruiz ist in Annahme und Feldabwehr der große Stabilisator, um ihn herum wird um jeden Ball verbissen gekämpft. Spektakuläre Ballwechsel schon in der Vorbereitung waren die Folge. Auch der Block agiert schon exzellent und scheint spürbar stärker als in der Vorsaison. Wie das unter Wettkampfbedingungen aussehen wird, gegen Mannschaften, die deutlich schneller und präziser spielen als die Gegner der Vorbereitung, muss natürlich abgewartet werden.

Doch vor allem gegen Teams aus den unteren Tabellenregionen sollte nichts anbrennen. Ob es zu mehr reicht, wird der Saisonverlauf zeigen. Schaffen es die Bisons, auch im Angriff noch zwingender aufzutreten und insgesamt stabiler zu werden, dann dürften die Fans in dieser Spielzeit tatsächlich viel Freude haben.